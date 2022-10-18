Hayat Müzikal dehadan ilk konser
KÜLTÜR SANAT

Müzikal dehadan ilk konser

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan, otizmli piyanist Buğra Çankır, bu akşam CSO Ada Ankara Yerleşkesi’nde sahne alacak.

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Kültür Sanat Yeni Şafak
Müzikal dehadan ilk konser
​Müzikal dehadan ilk konser.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde doktora yapan, otizmli piyanist Buğra Çankır, bu akşam CSO Ada Ankara Yerleşkesi’nde sahne alacak. Çankır, CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği konserde, solist olarak sahne alacak ve Bach’ın piyano konçertosunu seslendirecek. Otizmli dünyaya gelen, ailesinin çabası ve özel eğitim yoluyla önemli bilgi ve beceriler elde eden Çankır, 10 yaşındayken California Üniversitesi’nin yaptığı “mutlak kulak” testinden en yüksek puanı almıştı. Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneği 2007’de Wisconsin Medical Society tarafından tescil edilen Çankır, “müzikal deha” olarak literatüre girdi. Otizmin getirdiği öğrenme güçlüklerine rağmen formel müzik eğitimi alan Çankır, Dünya Engelliler Piyano Yarışması’nda 2 kez finale kalarak, Türkiye’ye bronz madalya getirdi.

SPORCU GİBİ ÇALIŞIYOR

Bu başarıların ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde doktora eğitimi almaya başlayan Buğra Çankır, yarın ilk kez bir konçerto seslendirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Babası Kemal Çankır, oğlunun, otizmlilerin eğitim verilmesi durumunda başarabilir bireyler olduğunu topluma gösterdiğine işaret ederek “İlk defa böyle prestijli bir yerde, prestijli bir şef yönetiminde konser verecek. Bu konserin içerisinde müzikten başka bir hayat mücadelesi, bir yaşanmışlık, bir serüven anlatılacak. Buğra heyecanla her gün saatlerce bir sporcu gibi çalışıyor. Evimizde tamamen bununla yatılıp, bununla kalkılıyor. Buğra, arkasından gelecek otizmli kardeşlerine bir ışık olma görevi üstlenmiş durumda” dedi.

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