Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçiriyor. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Bilimsel Komisyonlar ise şöyle:

Yenidoğan Yoğun Bakım

Erişkin Yoğun Bakım

Aile Hekimliği

Ortopedi ve Travmatoloji

Acil Sağlık Hizmetleri

Cinsiyet Değişikliği

Tıbbi Genetik

Organ Nakli

Radyoloji Hizmetleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Tıbbi Onkoloji

Çocuk ve Erişkin Hematoloji

Kulak Burun Boğaz

Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi

Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi

Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Göğüs Hastalıkları

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Özel Hastanelerde Devir İşlemleri Yasaklandı

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

Özel Hastanelerde Fahiş Fiyatlar Yasaklandı

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

Özel Hastane Açmak İsteyenlere İlave Kriterler Getirildi

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.

Yapay Zekâ Destekli Denetim Mekanizması

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Özel Hastanelere Yeni Kalite Akreditasyon Mekanizması

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin “Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü” tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi.

Vatandaştan Memnuniyet Bildirimi Alınacak

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar doğrudan Bakanlığa bildirimde bulunabilecek.

Uzman Hekimlere Özel Hastanelerde Yeni Çalışma Düzeni

Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

Özel Hastanelerde İstihdam Zorunluluğu

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak.

Özel Hastanelere Ambulans Zorunluluğu

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

Deprem Riskine Karşı Önlem

Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

Palyatif Bakım Hizmetleri Yaygınlaştırılacak

Özel hastanelere palyatif bakım yatağı açmak istemeleri halinde kolaylık sağlanarak bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişmesi hedefleniyor.







