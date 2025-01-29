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İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm kamu ve özel sektördeki binalar için yangın denetimi kararı

İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm kamu ve özel sektördeki binalar için yangın denetimi kararı

16:2429/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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İstanbul Valiliği genelge yayımladı.
İstanbul Valiliği genelge yayımladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" denildi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından İstanbul Valiliği genelge yayımlayarak İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini açıkladı.


Yayımlanan genelgede,
"İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır"
denildi.

#İstanbul Valiliği
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