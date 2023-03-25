Ramazan'da film izleyelim

Her dönemin kendine mahsus özellikleri oluyor. Zamanı doğrudan yaşamak da bir yerinden değerlendirebilmek de seçenekler arasında. Mesela Ramazan, her bakımdan müstesna, zamanlar üstü bir dönem olduğundan hazırlığı da değerlendirmesi de kolay olmuyor. Nadir zamanlar olduğundan ibadet dışında bir şeyler yapmak doğru değilmiş gibi addedilebiliyor. Halbuki özellikle filmler, her dönemin kıymetlileri arasında olmalı.

Çağrı.

Birleşen Yollar.

“SİNEMA, DUA ETME BİÇİMİDİR”

Sinemanın sadece eğlence aracı olmadığını düşünen herkes için film izlemek paha biçilemezdir. Sadece izleyen için değil, film yapan için de esasında bambaşka bir kıymet söz konusudur. Öyle ki, Ardrei Tarkovsky “Sinema dua etme biçimidir” demiştir. Yani film izlemek ortak dua eylemidir. Tam da Ramazan’a göre değil mi?

O halde Ramazan’ı hakkıyla değerlendirmek isteyenler için üzerimize düşeni yapalım ve “tam da Ramazan’a göreymiş” denebilecek filmler tavsiye edelim.

Listemizde ağırlık dini konu ya da karakterler olmasıdır. Ancak genel manada İslam ülkelerinde dindar halkların bağımsızlık mücadelesi ya da yaşadıkları sıkıntıları ele alması da filmin listeye giriş sebebi olabilir. Ülke kısıtlaması yok. Mümkün olduğu kadar farklı ülkeden ismin yer almasına çalıştık. Hatta Müslüman olmayan yönetmenlerin sayısı az değil. Neticede güven veren, Müslümanları kötü göstermeyen, İslam tarihine -genel manada- güvenilir şekilde yaklaşan yapımlar olması kâfi olsa gerek. Yönetmenin Müslüman olması şartını aradığımızda filmlerin sayısı çok düşecektir. Çünkü Müslümanların sinemanın kıymetini anlaması ve üretime dahil olması çok gecikti.

Kertenkele.

Büyük Yolculuk.





İşte sizin için seçtiğimiz Ramazan’a özel film listesi:

* Çağrı (Mustafa Akkad)

* Mekke’ye Yolculuk (Bruce Neibaur)

* Ömer Muhtar (Mustafa Akkad)

* Büyük Yolculuk (İsmail Ferruki)

* Kelebekler Sonsuza Uçar / İskilipli Atıf Hoca (Mesut Uçakan)

* Minyeli Abdullah (Yücel Çakmaklı)

* Hz Muhammed (Mecid Mecidi)

* Cezayir Bağımsızlık Savaşı (Gillo Pontecorvo)

* Kutsal Direniş (Elia Süleyman)

* Kertenkele (Kemal Tebrizi)

* Cennetin Rengi (Mecid Mecidi)

* Hz. Muhammed: Son Peygamber (Richard Rich)

* Kayıp Güvercin Gerdanlığı (Nasır Hemir)

* Malcolm X (Spike Lee)

* Çizme (İsmail Güneş)

* Birleşen Yollar (Yücel Çakmaklı)







