Sağlık Bakanlığı duyurdu: MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

"Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz."