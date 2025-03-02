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Sağlık Bakanlığı duyurdu: MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

Sağlık Bakanlığı duyurdu: MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı

15:322/03/2025, Sunday
AA
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Sağlık Bakanlığı'nın "MHRS onaylı randevu" uygulamasıyla vatandaşlara daha hızlı ve kalıcı hizmet veriliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın "MHRS onaylı randevu" uygulamasıyla vatandaşlara daha hızlı ve kalıcı hizmet veriliyor.

Sağlık Bakanlığı, "Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığını bildirdi.


Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından MHRS'deki randevu oranlarına ilişkin açıklama yapıldı.


Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz."


#MHRS
#Randevu
#Sağlık Bakanlığı

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