Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına ceza yağacak

"Ürün tanıtım ve satışı yapılan satış noktaları (aktar, sağlıklı yaşam merkezleri, ürün satış yerleri), broşürler, reklam panoları gibi yazılı ve görsel tanıtım materyalleri aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 20-50 bin lira yerine 316 bin 724 lira-791 bin 761 lira,