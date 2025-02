Kanserle mücadeleye omuz verecek merkez

Dünyada her yıl yaklaşık yeni 400 bin çocukluk çağı kanseri tanısı alınırken, Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 4 bin çocukluk çağı kanseri tanısı konuluyor ve devam eden tedaviler/nükslerle beraber yaklaşık 5 bin kanser öyküsü bulunuyor. Artık iyileşme oranları gelişen tıbbi tedavi imkanları ile birlikte çok daha yüksek. Yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar her yaşta görülebilen çocukluk çağı kanserlerinde, erken tanı ve doğru tedaviyle iyileşme oranları bugün yüzde 90'lara varıyor. Bu nedenle umudumuz ve çabamızla birçok çocuğumuza ulaşabilir, onların hayata tutunmalarına destek olabiliriz. Bundan aldığımız güçle ve sizlerin de desteğiyle çalışmalarımızı yeni yaşımızda da sürdüreceğiz.”