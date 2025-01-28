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Hastanelerde denetim dönemi başlıyor: Sağlık Bakanlığı talimatı verdi

Hastanelerde denetim dönemi başlıyor: Sağlık Bakanlığı talimatı verdi

09:4128/01/2025, Tuesday
DHA
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Yeni düzenleme için 7 pilot il belirlendi.
Yeni düzenleme için 7 pilot il belirlendi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı. İlk etapta 7 pilot ilde uygulanması planlanan denetimler, daha sonra ülke genelinde tüm sağlık tesislerine yayılacak. Söz konusu uygulama, sağlık hizmetleri kalitesinin ve güvenliğinin maksimum düzeye çıkarılmasını hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldığı ifade edildi.

Pilot iller belirlendi

Açıklamada,
"Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek"
denildi.

Bilimsel komisyonlar kuruluyor

Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye sokulduğu aktarılan açıklamada,
"Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak. Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor"
ifadeleri kullanıldı.

#Hastane
#Denetim
#Sağlık Bakanlığı
#Kemal Memişoğlu

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