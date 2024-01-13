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Hayat

Sahte hesap üzerinden 3 milyon TL'lik vurgun: Jandarmaya takıldılar

Antalya'da popüler alışveriş sitelerini taklit ederek açtıkları siteler üzerinden vatandaşlara görev veren ve bu yolla 3 milyon liralık haksız kazanç elde eden şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

18:06 - 13/01/2024 Cumartesi
IHA
Sahte hesap açıp 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar.
Sahte hesap açıp 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; 4 şüphelinin internet sitesi üzerinden hesaplar açılarak belirli görevleri yerine getirilmesi sonucu para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırıldıkları tespit edildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 milyon Türk Lirası hesap hareketi olduğu ortaya çıkartıldı.

Olayla ilgili yapılan çalışma neticesinde; Antalya Merkezli İstanbul, Adana ve Gaziantep illerinde yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden S.O, E.K ve M.E.R çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilirken M.Ş ise ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Sahte ilanlarla 7 milyonluk vurgun yapan e-ticaret dolandırıcılarına operasyon
Sahte ilanlarla 7 milyonluk vurgun yapan e-ticaret dolandırıcılarına operasyon

Kocaeli'de, e-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla, aralarında 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandıran çete çökertildi. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerine konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünlerin sahte ilanlarını yükleyip dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti. Çalışmalarda şüphelilerin, kapora ile kargo, nakliye ve sigorta bedelleri gibi bahanelerle, aralarında 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 TL giriş ve çıkışı olduğunu saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli olarak 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 43 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


#Dolandırıcılık
#Sahte ilan
#Antalya
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