Sahte hesap üzerinden 3 milyon TL'lik vurgun: Jandarmaya takıldılar

Kocaeli'de, e-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla, aralarında 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandıran çete çökertildi. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerine konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünlerin sahte ilanlarını yükleyip dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti. Çalışmalarda şüphelilerin, kapora ile kargo, nakliye ve sigorta bedelleri gibi bahanelerle, aralarında 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 TL giriş ve çıkışı olduğunu saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli olarak 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 43 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.