Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygusal paylaşım: Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana

Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona erdi. Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırıldı.





"ÖNDER, KIZI YANINA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"

Son olarak Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi.





Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor' dedi.









ÖNDER'İN KIZINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir paylaşımda bulundu.





Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.





Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

"BABAM DUAYA İNANIR, DUA EDİN"

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.





Ha gayret baba, hani Cano'yu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."





AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in şifa bulması için dua ettiklerini söyledi.





Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastanede ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çelik, ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaptı.





Çelik, Önder'in böyle bir sağlık problemi yaşamasından dolayı üzüldüklerini belirterek, kendisine şifa dileğinde bulundu.





Alanında en yetkin doktorların, olay olur olmaz hastaneye intikal edip müdahalede bulunduklarını kaydeden Çelik, Önder'in uzun bir ameliyat sürecinin ardından yoğun bakımda olduğunu söyledi.





Çelik, doktorlardan aldığı bilgilere göre Önder'in kritik durumunun devam ettiğini aktararak, "Hem değerli ailesine ve vatandaşlarımıza hem de TBMM'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Şifa bulması için hepimiz dua ediyoruz. Zaman zaman sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik ama o her seferinde 'İyi günlere ulaşalım, güzel günlere ulaşalım. Bu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım' derdi" diye konuştu.



