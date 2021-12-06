Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti. Son olarak TRT 2 ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' programını yapan Teoman Duralı 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"DİL BİR MİLLETİN ŞEREFİDİR"

Duralı geçtiğimiz aylarda Gerçek Hayat Türk Dünyası özel sayısı için açıklamalarda bulunmuştu. Türklerin tarih boyunca kendi dillerini ihmal ettiklerini söyleyen ve bunun ıstırabını çeken bir vatansever olduğunu vurgulayan Duralı'nın "Ömrüm boyunca Türkiye'de Türkçe ders verdim. Dil, bir milletin şerefidir" ifadeleri büyük ilgi toplamıştı.

Öte yandan Duralı, geçtiğimiz yıllarda GZT'ye verdiği röportajda,"Kariyerinize yurt dışında devam etmeniz çok muhtemelken neden Türkiye'de kaldınız?" sorusuna verdiği cevapta gençlik yıllarında hazırlamış olduğu tezin Kebek Üniversitesi tarafından takdir gördüğünü ve üniversiteye davet edildiğini aktarmıştı. Daveti sevinçle karşıladığını ifade eden Duralı, babasının nasihatini aktararak, "Sen buranın ekmeğini yedin oğlum. Burası seni yetiştirdi, okuttu. Doktorana kadar burası yatırım yaptı sana. Bu tabanı yarık cebi delik millet sana baktı. Şimdi bunlar parsayı kapacaklar. Buranın verdiklerini onlar sömürecekler." ifadelerine yer vermişti.

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Prof. Dr. Teoman Duralı

Teoman Duralı kimdir?

Felsefeci, akademisyen, profesör. 7 Şubat 1947 Kozlu / Zonguldak doğumlu. Tam adı Teoman Şaban Duralı. Zonguldak’ta başladığı ilköğrenimini Ankara’da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. “Biyoloji Felsefesine Dair” teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris’te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu. 1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/Malezya’da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

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Prof. Dr. Teoman Duralı

Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul’daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü aldı.

Eserleri:

Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).

Teoman Duralı'nın cenazesi ne zaman?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Prof. Dr. Teoman Duralı'nın cenazesinin nerede ve ne zaman olacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik'in paylaşımında, "Şaban Teoman Duralı Hocamız, bugün (salı) ikindi namazını müteakiben Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Aşiyan Mezarlığı aile kabristanında defnedilecek" ifadeleri yer aldı.

Başsağlığı mesajları

Duralı'nın vefat haberinin ardından basın ve siyaset dünyasından isimler ardı ardına baş sağlığı mesajları yayımladı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Hocamızın dünya hayatı sonlandı. Ömrünü ilme ve ilim yolundaki talebelerine vakfetmişti adeta. Büyük bir derya, yaşayan son âlimlerdendi. Binlerce insanda hakkı, tesiri vardır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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Gazeteci-Yazar Nuriye Çakmak Çelik: Benim güzel hocam.. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun.

İHH İnsani Yardım Vakfı: Ülkemizin önemli ilim adamlarından, fikirleriyle bir nesle ışık tutan, Yüksek İstişare Kurulu üyemiz kıymetli Prof. Dr. Teoman Duralı hocamız vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

'Felsefe Söyleşileri' programında Duralı ile birlikte yer alan editör Ali Beytullah Çakır: Çok üzgünüm çok... Teoman Duralı'yı kaybettik... Sadece hocam değil babam gibiydi de. Yeri dolmayacak, hatırası ise her daim yaşayacak. Biz ondan razıydık inşallah o da bizden razı olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin... Yolu her daim yolumuzdur inşallah...