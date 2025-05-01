'Son zafer'in belgeseli: 'Kut'ül Amara: Masaldan Gerçeğe'nin galası yapıldı

Çekimleri 7 ülkede gerçekleştirilen “Kut’ül Amare: Masaldan Gerçeğe” belgeselinin galası, Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. TRT ortak yapımı belgesel, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı kazandığı Kut’ül Amare Zaferi’nin 109. yıl dönümünde izleyiciyle buluştu. İstanbul Valisi Davut Gül’ün katıldığı gösterimde, Kut’ül Amare savaş gazilerinin torunlarından Fehmi Al Sadun, Sheikh Sabri Al Rumaidh ve Sadun Sadun’a plaket takdim edildi. Yönetmen ve yapımcı Koray Demir’in senaryosunu yazıp yönettiği belgeselin yapımını ise Doludizgin Creative Films üstlendi.





GERÇEĞİN PEŞİNDEYDİK

Yeni Şafak’a konuşan Yönetmen Koray Demir, gerçeğin peşinde oldukları için mevcut anlatılarla yetinmediklerini belirtti. Dünya tarihinde benzerine zor rastlanabilecek bir zafere rağmen nasıl imparatorluğun yok olduğuyla ilgili bir çalışma olduğunu söyleyen Demir, “Hem yönetmen hem tarihçi kimliğim birleşince işi biraz daha zora sokmuş oldum. Ama doğru bir finale ulaşabilmek için bunların hepsini irdelememiz gerekiyordu. Çıkan sonuçtan mutluyum” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde sonu felaketle bitmiş bir şeyin ara dönemlerinde olan bazı politik olayların bayram gibi kutlanmadığını ifade eden Demir, bazı soru işaretlerinin peşine düşmek gerektiğinin altını çizdi: “Birinci Dünya Savaşı'nın kendisi bu coğrafyanın yok olduğu bir hadisedir. Bu hadisenin arasında geçen bazı küçük olaylar kutlanması değil, ibretle anılması ve nasıl buna rağmen başarıldığıyla ilgili bir anmaya dönüşmesi gerekir. Biz de bu eserde aslında ne olduğu ile ilgili soru işaretleri ortaya koyuyoruz.”





SÜNNİ Şİİ BİRLİKTE KAZANDIK

Kut’ül Amare zaferinin unutulmaması ve bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkartılması için belgeseli hazırladıklarını dile getiren yapımcı Aynel Hayat Demir ise şunları aktardı: “Belgeselimizde son Osmanlı zaferini nasıl kazandığımızı vurgulamaya çalıştık. Osmanlı bayrağı altında Türkler, Kürtler, Araplar, Sünni ve Şiiler emperyalist güçlere karşı savaştı ve birlikte bir zafer kazanıldı. Tek taraflı olmamaya gayret ettik. Osmanlı, Arap ve İngiliz arşivlerini taradık. Konunun bütün tarafları nezdinde itibar gören akademisyenlerin görüşleri, bakış açılarıyla birlikte ele almaya çalıştık.”

Demir, belgeselin bugün İspanya Zaragoza’da dünya prömiyerini yapacağını, ardından eylülde İtalya’da, ekimde ABD’de, kasımda ise Doha’da gösterileceği bilgisini verdi.





ROBOTİK KAMERA SİSTEMİ DE KULLANILDI

“Birinci Dünya Savaşı’nın Anlatılmamış Hikayesi” üst başlığıyla seyirciyle buluşan belgeselin yapımcılığını Aynel Hayat Demir, Yasemin Demir ve Koray Demir üstlendi. Müziklerini Yücel Arzen’in bestelediği yapımın görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki, kurgu yönetmenliğini Eray Demir, aksiyon koreografisini ise Raiim Muradov-NOMAD yaptı. Teknolojinin son imkanları kullanılarak yapılan canlandırmalarla hayata geçirilen belgesel, bugüne kadar 14 ülkede festivallere katılarak “En İyi Belgesel” ve “En İyi Belgesel Yönetmeni” başta olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü.

Türkiye, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’de çekimleri yapılan belgesel için Türk, İngiliz ve Arap tarihçiler, gazeteciler ve dönemin aşiret liderlerinin bugün yaşayan akrabalarıyla binlerce dakikalık görüşmeler yapıldı. Olayların gerçekleştiği savaş meydanlarının çekimleri Irak’ta tamamlandı. Belgeselin savaş sahnelerinde ekibe katılan görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, Bolt ultra slow-motion robotik kamera sistemi kullanılarak gerçekleş-tirilen detaylı görselleştirmeye katkı sağladı.



