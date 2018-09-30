Hayat Şov sırasında müşterileri yanan Nusretten ilk açıklama
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Şov sırasında müşterileri yanan Nusret'ten ilk açıklama

İstanbul Etiler'de bulunan Nusr-et lokantasında yapılan alev şovda yanan turistler restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Restoran sahibi Nusret Gökçe açıklamalarda bulundu. Gökçe," Dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Ayrıca söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk" dedi.

Haber Merkezi DHA
Nusret Gökçe açıklamalarda bulundu.
Nusret Gökçe açıklamalarda bulundu.

Etiler'de bulunan ünlü et lokantası Nusret'te yapılan şov sırasında, alevlerin aniden parlaması sonucunda bir turist yaralanmıştı. Bu kazanın ardından restoranın sahibi Nusret Gökçe basın açıklaması yaparak, görsel şovlara süresiz ara verdiğini ve yaralanan müşterilerinin sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi. Nusret'in açıklaması şöyle:

Görsel şovlarını süresiz durdurdular

"Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimizi İstanbul'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım."

"Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir."

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