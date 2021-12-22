Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisi Kesekçi'nin annesi: 'Selçuk abi' deyince akan sular duruyordu

Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin annesi Beyhan Kesekçi anlattı: Selçuk abi deyince akan sular dururdu

Geçtiğimiz haftalarda, Bursa'da Genç İHH tarafından düzenlenen teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan yola çıkan Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi yaptıkları trafik kazasının ardından şehit olmuştu. İHH Youtube Kanalı'na konuk olan Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi'nin annesi Beyhan Kesekçi, oğlu Tarık Kesekçi'yi anlattı:



'Ülkem için ne yapabilirim? Ümmet için ne yapabilirim? çabasındaydı. Selçuk abi deyince akan sular dururdu. 'Benim geçmişlerden idolüm Erbakan hocam, yaşayanlardan idolüm Selçuk abim. Ben onu asla bırakmam' derdi. Anacığım çok işimiz var, ümmetin çok derdi var. Bizim durmamamız lazım.' derdi. Eve gelince Tarık'tan tek istediğim şey imamımız olmasıydı. O gelince cem olurduk. Tek özlediğim şey Tarık'ın arkasında cemaat olmak.'



