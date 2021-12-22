Hayat Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisi Kesekçinin annesi Selçuk abi deyince akan sular duruyordu
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Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisi Kesekçi'nin annesi: 'Selçuk abi' deyince akan sular duruyordu

Bursa'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar Savunma uçak mühendisi ve aynı zamanda İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi'nin annesi, oğluyla ilgili hatıralarını paylaştı. Oğlu için 'Selçuk abi' deyince akan suların durduğunu belirten anne, Kesekçi'nin daima "Benim geçmişlerden idolüm Erbakan hocam, yaşayanlardan idolüm Selçuk abim. Ben onu asla bırakmam anne" dediğini aktardı.

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Afra Nur Bucak Yeni Şafak
Tarık Kesekçinin annesi: Tarık Kesekçinin annesinin konuştuğu video
Tarık Kesekçi - Selçuk Bayraktar

Yaklaşık bir ay önce, İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkiinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden dört gençten biri olan Tarık Kesekçi'nin annesi İHH'nın YouTube kanalı için çekilen videoda oğlu ile hatıralarını paylaştı.

Baykar Mühendisi Tarık Kesekçi’nin günlüğüne annesinin düştüğü notlar
HAYAT
Baykar Mühendisi Tarık Kesekçi’nin günlüğüne annesinin düştüğü notlar

'GEÇMİŞLERDEN İDOLÜM ERBAKAN YAŞAYANLARDAN SELÇUK ABİM'

  • Oğlunun vatan aşkıyla dolu biri olduğunu aktaran anne Beyhan Kesekçi, "Ülkem için ne yapabilirim? Ümmet için ne yapabilirim? çabasındaydı" dedi. Tarık Kesekçi için 'Selçuk abi' deyince akan suların durduğunu söyleyen anne, Selçuk Bayraktar'ın Kesekçi için bir idol olduğunu aktardı.

'SELÇUK ABİM BANA GÜVENMESE GÖREV VERMEZDİ'

Anne Beyhan Kesekçi'nin ifadeleri şöyle:

  • "Özellikle 'Selçuk abi' deyince akan sular duruyordu. İdolüydü. Şey diyordu, 'Benim geçmişlerden idolüm Erbakan hocam, yaşayanlardan idolüm Selçuk abim. Ben onu asla bırakmam anne' diyordu. Son zaman Selçuk abisi ona bir vermişti. Takım liderliğini yapıyordu o görevin. Alt kadrosunda çok değerli insanlar vardı ve şey diyordu bana 'Anneciğim çok önemli bir görev aldım. Çok dua et. Ben bunu başaracağım ama sen dua etmelisin bana. Ben gece gündüz çalışırım, başarırım. Selçuk abim bana zaten güvenmeseydi vermezdi. Güvenini boşa çıkartmayacağım. Kesinlikle o işi başaracağım ve çok sevineceksin anne. Çok güzel şeyler olacak' diyordu bana."

Beyhan Kesekçi
Beyhan Kesekçi

Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin annesi Beyhan Kesekçi anlattı: Selçuk abi deyince akan sular dururdu
OYNAT 00:52
Baykar mühendisi Tarık Kesekçi’nin annesi Beyhan Kesekçi anlattı: Selçuk abi deyince akan sular dururdu
Geçtiğimiz haftalarda, Bursa'da Genç İHH tarafından düzenlenen teknoloji kampına katılmak için İstanbul'dan yola çıkan Kaan Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi yaptıkları trafik kazasının ardından şehit olmuştu. İHH Youtube Kanalı'na konuk olan Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi'nin annesi Beyhan Kesekçi, oğlu Tarık Kesekçi'yi anlattı:

'Ülkem için ne yapabilirim? Ümmet için ne yapabilirim? çabasındaydı. Selçuk abi deyince akan sular dururdu. 'Benim geçmişlerden idolüm Erbakan hocam, yaşayanlardan idolüm Selçuk abim. Ben onu asla bırakmam' derdi. Anacığım çok işimiz var, ümmetin çok derdi var. Bizim durmamamız lazım.' derdi. Eve gelince Tarık'tan tek istediğim şey imamımız olmasıydı. O gelince cem olurduk. Tek özlediğim şey Tarık'ın arkasında cemaat olmak.'

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