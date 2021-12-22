Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisi Kesekçi'nin annesi: 'Selçuk abi' deyince akan sular duruyordu

Yaklaşık bir ay önce, İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkiinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden dört gençten biri olan Tarık Kesekçi'nin annesi İHH'nın YouTube kanalı için çekilen videoda oğlu ile hatıralarını paylaştı.
'GEÇMİŞLERDEN İDOLÜM ERBAKAN YAŞAYANLARDAN SELÇUK ABİM'
- Oğlunun vatan aşkıyla dolu biri olduğunu aktaran anne Beyhan Kesekçi, "Ülkem için ne yapabilirim? Ümmet için ne yapabilirim? çabasındaydı" dedi. Tarık Kesekçi için 'Selçuk abi' deyince akan suların durduğunu söyleyen anne, Selçuk Bayraktar'ın Kesekçi için bir idol olduğunu aktardı.
'SELÇUK ABİM BANA GÜVENMESE GÖREV VERMEZDİ'
Anne Beyhan Kesekçi'nin ifadeleri şöyle:
- "Özellikle 'Selçuk abi' deyince akan sular duruyordu. İdolüydü. Şey diyordu, 'Benim geçmişlerden idolüm Erbakan hocam, yaşayanlardan idolüm Selçuk abim. Ben onu asla bırakmam anne' diyordu. Son zaman Selçuk abisi ona bir vermişti. Takım liderliğini yapıyordu o görevin. Alt kadrosunda çok değerli insanlar vardı ve şey diyordu bana 'Anneciğim çok önemli bir görev aldım. Çok dua et. Ben bunu başaracağım ama sen dua etmelisin bana. Ben gece gündüz çalışırım, başarırım. Selçuk abim bana zaten güvenmeseydi vermezdi. Güvenini boşa çıkartmayacağım. Kesinlikle o işi başaracağım ve çok sevineceksin anne. Çok güzel şeyler olacak' diyordu bana."