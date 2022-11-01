​Türk dünyasının filmleri Bursa’da.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çatısı altında Sinema Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali bugün başlıyor. Türk dünyası sinemasının ortak kültürel değerlerle beslenmesi amacıyla yapılan Bursa’da yapılacak festival, 5 Kasım’a kadar sürecek. Festival, Kırgızların efsanevi kadın lideri Kurmancan Datka’nın hikâyesini konu edinen “Kurmancan Datka-Dağların Kraliçesi” filmiyle açılacak. Yapım, 2015 yılında Kırgızistan tarafından Oscar’a aday gösterilmişti. Türk dünyasının atası Korkut Ata’nın aziz hatırasına armağan edilen film festivali, hem Türk dünyası sinemasını izleyicilerle buluşturacak hem de sinema sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Bu yıl 10 ülke ve yedi özerk bölge olmak üzere 17 coğrafyadan 52 filmi sinema-severlerle buluşturacak.

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ÖZBEK SİNEMA GÜNÜ YAPILACAK

Festival kapsamında 3 Kasım’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Azerbaycanlı besteci Fikret Amirov’u anma yılı çerçevesinde “Fikret Amirov 100. Yılı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa” konseri düzenlenecek. 4 Kasım’da Özbekistan’ın ev sahipliğinde “Özbek Sinema Günü”nün ardından bir gala gecesi düzenlenecek. Festival kapsamında ayrıca Türk cumhuriyetlerinden Bursa’ya gelen 200’e yakın sinema profesyoneliyle Türk sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek. Festivalin son gününde ise kurmaca ve belgesel film türlerindeki yarışmanın kazananları ödüllerine kavuşacak. Ödül gecesinde 3 belgesel ödülü, 5 uzun metraj kurmaca ödülü, 8 Türk kültürüne katkı ödülü, 1 TÜRKSOY ödülü olmak üzere toplam 17 ödül sahibini bulacak.

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