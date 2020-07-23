Türkiye'nin kültür hazinesi vefat etti: Asım Gültekin kimdir?

Türkiye'nin kültür hazinesi Asım Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gültekin, Dil Evi Etimoloji Topluluğu başkanlığı yapıyordu. Bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığı yapmıştı.

Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etti. Biat ve Seher dergisini devam ettirdi. İz Yayıncılık bünyesinde aylık Kitap Postası dergisini 20 sayı çıkardı. Dünya Bizim web sitesi ve Cafcaf mizah dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yörünge, Yedi İklim, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete, Vakit, Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar, Gerçek Hayat, Genç gibi dergi ve gazetelerde de kültür yazıları yayımlandı.

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

1975 Amasya Taşova doğumlu Asım Gültekin, kökleri Artvin ve Selanik'e uzanan bir Ahıska Türküdür. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İHL ve Taşova İHL'de tamamladı. İlkokul 3'te sınıf arkadaşları ile, tarihteki sahte kahramanlara inanmama hedefli bir grup kurdu. Selam, Gülçocuk, Kandilçocuk, İslam, Teklif, Kayıtlar, Yediiklim, İkindiyazıları, İslami Edebiyat, Kardelen dergilerine abone olduğu ilk dergilerdendir. Kartal Anadolu İmam Hatip’te kültürel çalışmalara öncülük etmiş, burada yeni çalışmalar geliştirerek Kartal Anadolu İmam Hatip’e bir dinamizm getirmiştir.

Merhum Gültekin’in İz Yayıncılık’tan çıkan Birden Bine: nTürkçede Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler” ve n“Alışmak Ölümüne Karşı” isimli kitapları bulunuyordu.

BİRÇOK DERGİDE YAZILAR YAZDI

Marmara Üniversitesi AEF Edebiyat Öğrt. bölümünden mezun olmuş, üniversitede de birçok hayırlı hizmetleri olmuştur. Biat dergisini yılda bir sayı olarak 5 yıl çıkardı. Kartal Anadolu İHL'nin 1989'da çıkmaya başlayan dergisi Seher'in İmam Hatiplerin en zor yılları olan 97-2009 yılına kadar dışardan katkılarla devam ettirdi. Beraber bulunduğu gençlere birçok dergi (50'den fazla dergi) çıkarttırdı. Yörünge, Yediiklim, Yeni Şafak, Sağduyu, Milli Gazete, Vakit gazetelerinde kültür sanat merkezli yazıları yayınlandı. Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar, Gerçek Hayat, Genç, Yörünge, Yediiklim dergileri yazılarının yayınlandığı dergilerden bazılarıdır. İz yayıncılık bünyesinde aylık Kitap Postası dergisini 20 sayı çıkardı.

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Asım Gültekin.

DÜNYA BİZİM VE CAFCAF'IN YAYIN YÖNETMENİYDİ

Dünya Bizim web sitesi ve Cafcaf Mizah Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Gültekin, harici olarak birçok kültürel yayın ve oluşumun içinde aktif olarak yer almış, yüzlerce seminer, konferans ve toplantıların düzenleyicisi ve konuğu olmuştur. Pendik Özel Birikim İlköğretim Okulu, Eminönü Matbaa Meslek Lisesi, Beyazıt İşitme Engelliler İlköğretim Okulu, G. Antep İslahiye Boğaziçi llköğretim Okulu, Kartal Anadolu İHL, Pertevniyal Lisesi, Beyoğlu Fındıklı Lisesi, Üsküdar İHL Edebiyat öğretmenliği yaptığı okullardır.

2008 yılında yılın öğretmeni seçildi. TYB İstanbul yönetim kurulu üyesi, Mizah Derneği Başkanı, TÜRDEB (Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği) kurucu üyesi, Sade Hayat Derneği yön. kurulu üyesi Asım Gültekin halen süreli ve süresiz yayınlarda yazarlık yapıyor, etimoloji dersleri, seminerleri veriyor. Aynı zamanda Yedihilal Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Tam bir sözlük ve seyahat düşkünü. 20'den fazla ülkeye seyahat etti. 300'den fazla sözlüğü olduğu biliniyor. Türkçede bulunmayan bir sözlüğün yazımı için çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Evine ilk defa ziyaret edene mutlaka kitap hediye eder. Güzel güllaç yapar. Defalarca 3 gün aç durmuş olmasına rağmen kilosunu muhafaza edebilmektedir. Alışkanlık, proje, psikoloji, kişisel gelişim kelimelerini sevmez.

Yazar Asım Gültekin’in ölüm haberini aldım şimdi. Çok üzüldüm. Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun. REKLAM July 22, 2020

GENÇLERİN ABİSİYDİ

Gültekin’in vefatı sebebiyle siyaset ve kültür-sanat dünyasından birçok isim taziye mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Dava ve ilmî tecessüs sahibi, gayretli, öncü, üstadların talebesi, gençlerin abisi olma terbiyesini daima korumuş, Rumeli evladı sevgili Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.

Numan Kurtulmuş: Gayretli dava adamı, gençlerin örnek ağabeyi, değerli kardeşim, yazar Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

Binali Yıldırım: Ebediyete irtihal eden gazeteci yazar Asım Gültekin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Onun kaleminden dostluk, kardeşlik cümleleri dökülürdü. Ani ölümü, bizleri çok üzdü. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Yasin Aktay: Değerli dostumuz, kardeşimiz, fikir, dava, duruş ve beyefendiliğiyle mütemayiz Asım Gültekin dar’ı bekaya irtihal etmiş. Rabbim merhametiyle muamele etsin. İyiliğine, güzelliğine şahidiz. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun.

Fatma Barbarosoğlu: Asım Gültekin, öğrenen ve öğreten bir öğretmendi. Ani gelen ölüm haberiyle sarsıldık. Beklenen ölümlerde hasta yakınları için teselli, ani gelen ölümlerde erken giden için aşkla yapılan dua vardır. Yürüyüşünün cennete doğru devam etmesini niyaz ediyor ailesine sabır diliyorum.

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İbrahim Tenekeci: Canım arkadaşım, güzel kardeşim, sevgili dostum Asım Gültekin dünya hayatına veda etmiştir. 1993 yılından beri kendisini tanırım. İyiliğini çok gördüm, kötülüğünü hiç görmedim. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah ailesine ve sevdiklerine sabır versin.

İsmail Kılıçarslan: Allah rahmet eylesin. Güzel dost Asım Gültekin emaneti sahibine teslim etmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.

Hasan Kaçan: İnna lillah ve İnna ileyhi Raciun. Asım Gültekin kardeşim gencecik yaşında Dâr-ı bekâ’ya göçmüş. Rabbim Rahmetiyle muamele eylesin. Resul-ü Zişan Efendimize komşu olsun.

Ensar Vakfı: Edebiyatçı, yazar Asım Gültekin’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin.

ÖNDER: Rahmet-i Rahman’a kavuşan Asım Gültekin abimize Rabbimiz merhamet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz.