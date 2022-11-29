VBKY’nin Müzik Defteri dergisi fuarda

Bu yıl dördüncü yaşını kutlayan ve farklı disiplinlerde yerli/yabancı 180’den fazla nitelikli eseri okurların beğenisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), 3-11 Aralık tarihlerinde 39’uncu İstanbul Kitap Fuarı’nda kitap tutkunları ile bir araya gelecek. Fuarda yayınevinin altı yeni kitabı ve ilk defa yayımladığı Müzik Defteri isimli dergisi raflarda yer alırken, yazarlarla söyleşi ve imza günü etkinlikleri de düzenlenecek. Yayınevi, 2022 yılında yayımladığı elliden fazla eseri ve geçmiş yıllarda okurların beğenisine sunduğu yayınlarını yüzde 50 indirimle okurla buluşturacak.

Fuarda ayrıca 4 Aralık Pazar günü, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirecek. 10 Aralık Cumartesi günü ise Türkiye’nin Göçmen Kuşları kitabının yazarı Alper Tüydeş’in imza günü düzenlenecek.

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ALTI YENİ KİTAP OKURLA BULUŞACAK

VBKY’nin TÜYAP’ta ilk defa okurların beğenisine sunacağı eserler arasında Ö. Kürşad Karacagil’in Ahmet Rüstem Bey – Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sıra Dışı Bir Diplomat, Pyotr Demyanoviç Uspenski’nin İvan Osokin’in Tuhaf Hayatı, Yalçın Kayalı editörlüğünde Erken Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü, Wouter J. Hanegraaff’tan Batınilik ve Akademi Batı Kültürünün Reddedilmiş Bilgisi ve Gazzâli’nin Esmâ-i Hüsnâ Şerhi kitapları yer alacak. VBKY’nin yılda iki defa yayımlayacağı Müzik Defteri isimli derginin birinci sayısı da fuarda kitapseverlerle buluşacak. Sümeyye Sel Odabaş’ın yazdığı, Sibel Büyük’ün resimlediği “İyi Olmak” Zuluflu Fındık kitabı da minik kitapseverleri sevindirecek.