Hayat Yarım asırlık hatırat
KÜLTÜR SANAT

Yarım asırlık hatırat

Asım Aykan’ın Trabzon’dan Ankara’ya Siyasette Yirmi Beş Yıl kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık’tan çıktı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’den Trabzon Belediye Başkanlığı, AK Parti Trabzon Milletvekilliği yapan Aykan, halen siyasetin çeşitli kademelerinde görev alıyor.

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Kültür Sanat Yeni Şafak
Yarım asırlık hatırat
'Trabzon’dan Ankara’ya Siyasette Yirmi Beş Yıl'

Asım Aykan’ın Trabzon’dan Ankara’ya Siyasette Yirmi Beş Yıl kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık’tan çıktı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti’den Trabzon Belediye Başkanlığı, AK Parti Trabzon Milletvekilliği yapan Aykan, halen siyasetin çeşitli kademelerinde görev alıyor. Kendine has üslubu ile kaleme aldığı, bazen hüzünlü bazen esprili ve bazen de düşündürücü hatıralarının yer aldığı bu kitap, yakın tarihimize ışık tutuyor. Refah Partisi ile başlayıp AK Parti ile devam eden, “çevrenin merkeze yürümesi” olarak da nitelendirilen 1990-2020 döneminde Aykan’ın aktör olarak yer alması, hatıratı daha da önemli kılıyor. Yazarın gençlik ve çocukluk dönemindeki hatıraları da, özelde Trabzon, genelde Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların anlaşılması için çok önemli ayrıntılar sunuyor.

NAMAZ KILMIYORUM ÜYE OLABİLİR MİYİM?

Kitabın ilk kısmında yazarın doğumundan itibaren siyasi yaşantısına kadar geçen hayatı, ikinci bölümünde siyasi yaşamındaki hatıraları, üçüncü kısmında ise bugün ve yarınlar için ülkemiz ve insanlık adına önemli gördüğü konular hakkında görüşlerini özetliyor. Cemal Kamacı’nın Of ilçesinden aday olduğu dönemle ilgili bir hatıratından bahseden Aykan, bir gencin kulağına eğilerek “Ben namaz kılmıyorum, üye olabilir miyim?” sorusunu yönelttiğini belirtiyor. Anadolu’nun tertemiz insanlarının asaletine örnek verdiği bu diyalog, o yıllardaki çekincelerin de bir göstergesi. Trabzon Belediye Başkanı olduğu dönemlerde Tayyip Bey’in tam da AK Parti’yi kurma süreçlerinde Trabzon’a geldiğini, rahmetli Menderes’in de konuşma yaptığı tarihi belediyenin balkonundan meşhur balkon konuşmasını yaptığını yine bu kitap sayesinde hatırlıyoruz. Yarım asırlık bir Türkiye masalının anlatıldığı hatıralar, yaşı yetenlere hatırlama, gençlere ise yeni bilgiler edinme imkanı sunuyor.

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