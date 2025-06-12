Yeni evli 500 çifte umre fırsatı

1 Haziran 2024 sonrası evlenen çiftler arasından, 22 Haziran’a kadar yapılan başvurular arasından noter huzurunda kura çekilerek belirlenecek katılımcılar, temmuz-eylül döneminde 10-15 gün sürecek umre programına dahil olacak. Masrafların yarısı Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından karşılanacak. Başvurular www.musdavhacumre.com adresinden yapılabilecek. Çiftler, kendilerine sunulan farklı tarihler arasından uygun olanı seçebilecek. İlk kafilenin 7 Temmuz’da yola çıkması, kura törenine ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılması bekleniyor.