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Yeni evli 500 çifte umre fırsatı

Yeni evli 500 çifte umre fırsatı

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında MÜSDAV iş birliğiyle 500 genç çifti kutsal topraklara gönderecek.

1 Haziran 2024 sonrası evlenen çiftler arasından, 22 Haziran’a kadar yapılan başvurular arasından noter huzurunda kura çekilerek belirlenecek katılımcılar, temmuz-eylül döneminde 10-15 gün sürecek umre programına dahil olacak. Masrafların yarısı Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından karşılanacak. Başvurular www.musdavhacumre.com adresinden yapılabilecek. Çiftler, kendilerine sunulan farklı tarihler arasından uygun olanı seçebilecek. İlk kafilenin 7 Temmuz’da yola çıkması, kura törenine ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katılması bekleniyor.



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