Yepyeni 100 filmlik tavsiye listesi

Sinema gündemini takip etmek ya da iyi bir sinefil (iyi film izleyen) olmak için ilk şart film izlemek olsa gerek. Sinema tarihine baktığımızda izlenmesi gereken binlerce filmden söz etmek mümkün. Her yıl dünyada 7-8 bin film yapıldığını düşünürsek sinema ilgililerinin işinin hayli zor olduğunu söyleyebiliriz.

Sinema sayfası yapmanın gereklerinden biri de film tavsiyesinde bulunmaktır. En sık karşılaştığımız soru “Hangi filmleri izleyelim” oluyor. Film tavsiye etmek kolay. Özellikle internette listelerin havada uçuştuğu, genellikle IMDB listeleri ya da festivallerin büyük ödüllerini alan havuzların baz alındığı filmleri ince eleyip sık dokumak gerek.





FİLM LİSTESİ YAPMAK KOLAY DEĞİL

Hassasiyet sahibi insanların film izlemesi ise daha zor. Çünkü sinemanın özgürlük ve özgünlük alanına sığınan çoğu sinemacı iyi olsa da sınırların zorlandığı filmler yapıyor. Sinema profesyonellerinin mutlaka izlemesi gereken bu filmleri her izleyiciye tavsiye edemiyoruz.

Bütün bu çerçeveler doğrultusunda bakınca zaman zaman film tavsiye listesi yayınlamak vazife alanımıza giriyor.





ASYA’DAN AFRİKA’YA AMERİKA’DAN TÜRKİYE’YE

Daha önce bu sayfada sayısı 150’yi geçen listelerle tavsiyede bulunduk. Yakın zamanda yeni filmlerin olduğu bir liste talebinin çoğaldığını gözledik. 1985’te ilk film gösteriminin yapıldığı zamandan bu yana göz gezdirdiğimizde pek çok filme işaret etmek mümkün ama süzgeci hassas yapınca liste oluşturmak zor.

Biz de sizin için yine ince eledik, sık dokuduk. Hassasiyet sahibi insanların da izleyebileceği yeni bir film listesi oluşturduk. Pirüpak bir film havuzundan söz etmek mümkün olmayabiliyor. Fakat olabilecek en uygun liste ile yine karşınızdayız.





İşte sinema tarihini kapsayan, dünyanın dört bir yanından festival ve gişe filmlerinin yer aldığı yeni 100 filmlik listemiz:

Kayıp Düşler Mağarası (Werner Herzog)

İlgi Alanı (Jonathan Glazer)

Bir Düşüşün Anatomisi (Justine Triet)

Çocuk ve Balıkçıl (Hayao Miyazaki)

Dune 2 (Denis Villeneuve)

Öğretmenler Odası (İlker Çatak)

Ai (Jerzy Skolimowski)

Vortex (Gaspar Noe)

Kuzu (Valdimar Johansson)

Sessizlik (Muhsin Mahmelbaf)

Mükemmel Günler (Wim Wenders)

Baba (Mecit Mecidi)

Ağlayan Çayır (Angelopulos)

Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun)

Beş Vakit (Reha Erdem)

Hayat (Zeki Demirkubuz)

Beş Kırık Kamera (Emad Burnat, Guy Davidi)

Cenneti Beklerken (Derviş Zaim)

Amatör (Kieslowsky)

Nostalji (Tarkovsky)

Yakın Plan (Abbas Kiarüstemi)

Yarım Ay (Bahman Gobadi)

Beyaz Balon (Cafer Penahi)

İçimdeki Deniz (Alejandro Amenabar)

The Benshees on Inisherin (Martin MgDonagh)

Dönüş (Andrey Avyagintsev)

Zerre (Erdem Tepegöz)

Beş Şehir (Onur Ünlü)

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Seyfi Teoman)

Bal (Semih Kaplanoğlu)

Akıl Defteri (Chiristopher Nolan)

Ateş Böceklerinin Mezarı (Isao Takahata)

Collective (Alexander Nanau)

Dilsiz (Murat Pay)

Erken Gelen Yaz (Yasujiro Ozu)

İçimdeki Kahraman (Sinan Sertel)

200 metre (Ameen Nayfeh)

Aşk Zamanı (Wong Kar-wai)

93 Yazı (Carla Simon)

Umudun Öteki Yüzü (Mika Kaurismaki)

Çizme (İsmail Güneş)

Kaplanı Öldürmek (Nisha Pahuja)

Zürafa (Rani Massalha)

Susuz Yaz (Metin Erksan)

Bir Kayboluşun Güncesi (Elia Süleyman)

Arakçılar (Hirokazu Koreeda)

Gaza Mon Amor (Arab Nasser, Tarzan Nasser)

Benny’nin Videosu (Haneke)

İki Şafak Arasında (Selman Nacar)

Mavi Bisiklet (Ümit Köreken)

Kıyamet (Coppola)

Dr. Garipaşk (Kubrick)

Öfke (Fritz Lang)

Film Adam (David Lynch)

Kuşlar (Alfred Hitchcock)

Sınıf (Lauret Cantet)

Yaşamak (Kurosawa)

Drive my Car (Ryūsuke Hamaguchi)

Ağ (Kim Ki Duk)

Başka Bir Hayatta (Celine Song)

Mekanlar ve Yüzler (Agnes Varda)

Gazze’de Doğdu (Herman Zin)

Ayı Adam (Werner Herzog)

Samsara (Ron Fricke)

At Berkeley (Frederick Wiseman)

Ghandi (Richard Attenborough)

Yenilmez (Sadyajit Ray)

Kış Uykusu (Nuri Bilge Ceylan)

Ulak (Çağan Irmak)

Anayurt Oteli (Ömer Kavur)

Sıcak Ekmek (Umid Khamdamov)

Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu)

Kağıt (Sinan Çetin)

Nahid (Ida Panahandeh)

Dün Bugün Yarın (Vitoria De Sica)

Çocuklar (Aida Begic)

Nereye Gidiyorsun Aida (Jasmine Zbalic)

Godard ve Ben (Hazanavicius)

Esma’nın Sırrı (Jasmila Žbanić)

Tarafsız Bölge (Danis Tanoviç)

Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

Motosiklet Günlüğü (Walter Salles)

Sütak (Mirlan Abdykalykov)

Humus’a Dönüş (Talal Derki)

Ahmed’i Kaybetmek (Abdullah Boushahri)

Nabad (Elçin Musaoğlu)

Anne (Darren Aronosfky)

Baba ve Oğul (Sokurov)

İlgi Manyağı (Kristoffer Borgli)

Rona, Azim’in Annesi (Jamshid Mahmoudi)

Çatlak (Fikret Reyhan)

Paterson (Jim Jarmusch)

Oyun Vakti (Jacques Tati)

Ay’a Seyahat (Georges Meiles)

Ayrıma Kararı (Park Chan-Wook)

Tomris (Akan Satayev)

Sonbahar (Özcan Alper)

Bir İdam Mahkumu Kaçtı (Robert Bresson)

İçimdeki Yangın (Dennis Villeneuve)

Grev (Sergei Aynzenştayn)



