Hayat Yine Netflix yine skandal
TELEVİZYON

Yine Netflix yine skandal

Film platformu Netflix, bir kez daha Türkiye düşmanlığını gösterdi. Daha önce de Türkiye aleyhine yapılmış dizilere yer veren platform, rezaletlerine bir yenisini daha ekledi. '13 Commandments' isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak katilin Türk olduğu mesajı verilmeye çalışıldı.
Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak katilin Türk olduğu mesajı verilmeye çalışıldı.

Yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Netflix'te yine bir yapımda Türkleri aşağıladı.

Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

Kirli propaganda

'13 Commandments' dizi Belçika yapımı yeni bir dizi

'13 Commandments' adlı film bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer veriliyor.

  • Netflix'in diğer rezillikleri
  • Daha öncelerde ise Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.
  • Netflix'te daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı.

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