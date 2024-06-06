Son Heung-Min (d. 8 Temmuz 1992, Chuncheon), Güney Koreli futbolcudur. Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur takımında forma giymektedir.
Heung Min-Son Kulüp Kariyeri
16 yaşında Hamburg takımı altyapısına katıldı. 18 yaşında bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Sezon öncesi dönemde geçirdiği sakatlık nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar formasından uzak kalmıştır. Dönüş maçında 1. FC Köln takımına karşı 30 Ekim 2010 tarihinde attığı ilk profesyonel golüyle Bundesliga'da gol atan en genç Hamburger SV'li oyuncu unvanını 39 yıldır elinde bulunduran Manfred Kaltz'dan devralmıştır.
Heung Min-Son millî takım kariyeri
Millî formayla ilk golünü 18 Ocak 2011 tarihinde 2011 Asya Kupası'nda Hindistan'a karşı atmıştır.
- Futbola FC Seoul altyapısında başladı.
- 2010 yılında Hamburg'a transfer oldu.
- 2013 yılında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
- 2015 yılında Tottenham Hotspur'a transfer oldu.
- 2019 yılında Premier Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
- 2022 yılında Premier Lig'de En İyi Oyuncu seçildi.
Güney Kore millî takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2019 AFC Asya Kupası'nda mücadele etti.
Heung Min-Son Başarıları
- Premier Lig: 1 (2016-17)
- UEFA Şampiyonlar Ligi Finalisti: 1 (2019)
- AFC Asya Kupası: 1 (2019)
- Premier Lig Altın Ayakkabı: 1 (2019)
- Premier Lig En İyi Oyuncu: 1 (2022)