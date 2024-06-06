16 yaşında Hamburg takımı altyapısına katıldı. 18 yaşında bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Sezon öncesi dönemde geçirdiği sakatlık nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar formasından uzak kalmıştır. Dönüş maçında 1. FC Köln takımına karşı 30 Ekim 2010 tarihinde attığı ilk profesyonel golüyle Bundesliga'da gol atan en genç Hamburger SV'li oyuncu unvanını 39 yıldır elinde bulunduran Manfred Kaltz'dan devralmıştır.