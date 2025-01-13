Cayma hakkı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı ve tüketiciler mevcut haklarını kullanmaya devam edebileceklerdir" denildi. Bakanlık, cayma hakkı uygulamasının mevcut durumda devam edeceğini, bu konuda kamuoyunun yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.