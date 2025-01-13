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İnternet alışverişinde iade kalktı mı? Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

İnternet alışverişinde iade kalktı mı? Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

11:0713/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?
İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma hakkının kaldırıldığına yönelik haberlerin doğru olmadığını ifade etti. İşte bakanlığın yaptığı açıklamanın detayları.

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dönemin belirli aralıklarında gündeme gelen bu iddiaların asılsız olduğu ifade edilerek, söz konusu düzenlemenin 10 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 1 Ocak 2026 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

Bu düzenleme ile, internet üzerinden yapılan belli alışverişlerdeki cayma hakkına dair değişikliklerin uygulanmasının, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 2026 yılına kadar ertelendiği bildirildi.

Açıklamada,

Cayma hakkı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı ve tüketiciler mevcut haklarını kullanmaya devam edebileceklerdir" denildi. Bakanlık, cayma hakkı uygulamasının mevcut durumda devam edeceğini, bu konuda kamuoyunun yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.
#Ticaret Bakanlığı
#İnternetten alış veriş
#Resmi Gazete

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