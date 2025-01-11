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Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybını önlüyor

Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybını önlüyor

09:1711/01/2025, Cumartesi
IHA
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Ticaret Bakanlığı 2024 yılında sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda 6,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi
Ticaret Bakanlığı 2024 yılında sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda 6,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında toplamda 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı alındığı belirtildi.

Bakanlıkça, geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2024 yılında da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.


Açıklamada, sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmaların seçimi ile ikincil kontrole tabi tutulacak şüpheli beyannamelerin tespitinde ileri analitik tekniklerin kullanıldığı ve bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanların ayıklanabildiği belirtildi.


Ayrıca, bu kapsamda 2024 yılında toplam 250 firmanın bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetiminde yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği, gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü sonucunda ise aynı dönemde 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildiği bilgisi verildi.

2025 yılında da söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmaların tespit edilerek devletin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edileceği ifade edildi.




#Ticaret Bakanlığı
#ekonomi
#ceza

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