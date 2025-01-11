Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybını önlüyor

Ayrıca, bu kapsamda 2024 yılında toplam 250 firmanın bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetiminde yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği, gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü sonucunda ise aynı dönemde 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edildiği bilgisi verildi.