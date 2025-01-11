Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybını önlüyor

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında toplamda 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı alındığı belirtildi.
Bakanlıkça, geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2024 yılında da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmaların seçimi ile ikincil kontrole tabi tutulacak şüpheli beyannamelerin tespitinde ileri analitik tekniklerin kullanıldığı ve bu sayede yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanların ayıklanabildiği belirtildi.
2025 yılında da söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmaların tespit edilerek devletin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edileceği ifade edildi.