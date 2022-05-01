İstiridye tatlısı tarifi: İstiridye tatlısı şerbeti, malzemeleri, ölçüsü

Şerbetli tatlılar arasında en çok sevilenlerin arasında yer alan ve kolay yapımı ile dikkat çeken istiridye tatlısı tarifi, bayramda en çok tercih edilen tariflerden biridir. İstiridye tatlısı tarifinin ayrıntıları içeriğimizde.

İSTİRİDYE TATLISI TARİFİ

İstiridye tatlısı hazırlanışı oldukça kolay olan şerbetli tatlılardan olup ulaşılabilir malzemelerden kolayca yapılabilmektedir. Diğer şerbetli tatlılarla kıyaslandığında oldukça basit olan istiridye tatlısı, birkaç önemli püf noktaya dikkat edilmesi halinde tam kıvamında hazırlanabilmektedir.

İstiridye Tatlısı Malzemeleri

125 g oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin

1 çay bardağı ince öğütülmüş ceviz

1 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

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1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için

2.5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

İstiridye Tatlısı Yapılışı

İstiridye tatlısı yapımı için ilk olarak şerbeti hazırlayın. Tatlının sıcak, şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tüm hamur malzemelerini güzelce yoğurun ve kurabiye büyüklüğünde bezeler yapıp üstlerine bastırın. Meyve bıçağı ile çizikler attıktan sonra elinizle bir ucunu hafif daraltın.

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Önceden ısıtılmış 165 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından çıkar çıkmaz şerbetini gezdirin. Şerbeti tamamen çekip birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

İstiridye Tatlısı Püf Noktaları

Daha kıvamlı ve kıyır kıyır bir istiridye tatlısı elde edebilmek için öncelikle hazırlanan hamurun ele yapışmayan bir kıvamda yoğurulmuş olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu aşamada unun azar azar dikkatli bir şekilde eklenmesi oldukça etkili olacaktır. Şerbetin tatlı hamuru hazırlanmadan yapılması da soğuk bir şerbet elde etmek için oldukça önemlidir. Bu nedenle işlemlere öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Fırından çıkarılan tatlıların ilk sıcağını atması beklendikten sonra soğumuş olan şerbetin hemen gezdirilmesi gerekmektedir. Bu şerbetin hamura nüfuz etmesi için oldukça önemlidir. Şerbeti gezdirilen tatlının üzeri başka bir tepsiyle örtülmelidir. Bu da yine şerbetin daha iyi çekilebilmesi için önem arz etmektedir.

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