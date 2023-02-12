Kocaeli, Kayseri, Samsun fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

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Kocaeli, Kayseri, Samsun fay hattının geçtiği yerler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Kocaeli birinci deprem riskli olan iller arasında yer alırken, Kocaeli ikinci derece, samsun ise üçüncü derece risk olan iller arasında yer almakta.
Marmara Bölgesi’nde yer alan Kocaeli İli, jeolojik açıdan KAF’nın kollarını oluşturan doğrultu atımlı
fayların yoğun olduğu bir coğrafyada yer alır. Kocaeli yerleşim alanının önemli bir bölümü zayıf alüvyon zemin birimleri üzerinde oturmaktadır.
Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak
tanımlanan bu durum yeni bir deprem olduğu takdirde Kocaeli’nin çoğu kesiminin kaya üzerinde yer
alan illerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına
geliyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Kocaeli’nde büyük hasar
yaratmıştır. Bunun ana nedeni olarak da depremin büyüklüğünün yanı sıra düşük yapı kalitesi ve zemin
büyütmesi gösterilmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır.KAF kuzey kolu Sapanca Gölü batısından Kazakburun, Tepetarla ve Başiskele’ye uzanarak İzmit Körfezi’ne girer, buradan Gölcük kıyısından geçerek Marmara Denizi içerisine uzanır. 17 Ağustos 1999 depremi fayın aktif ana kolu olan Gölcük-Sapanca arasında yüzey faylanması oluşturmuştur. İlin kuzey kesimlerinde yer alan KD-GB uzanımlı faylar ise olasılıkla diri olmayan, yani deprem üretmeyen faylardır
Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kocaeli il merkezi ve yakınından geçen diri faylar.
Samsun'a bağlı Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ilçeleri birinci derecede deprem bölgesinde. Hatırlanacağı üzere Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 yılında Kuzey Anadolu Fay hattının kırılması ile Ladik-Tosya arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, bu deprem ise Türkiye'de yaşanmış en büyük depremler arasında yerini almıştı. 1943 yılında Ladik-Tosya arasında yaşanan depremde 4 bin can kaybı olmuştu.
Samsun Kent Haber'in yaptığı araştırmaya göre işte Samsun ve Samsun'a bağlı ilçeler ile mahallerinin kaçıncı deprem bölgesi içinde yer aldığını gösteren liste.
SAMSUN 2. derece
MERKEZ 2. derece
Atakent 2. derece
Atakum 2. derece
Canik 2. derece
Gazi 2. derece
İlkadım 2. derece
Kurupelit 3. derece
Yeşilkent 2. derece
Çayırkent 1. derece
Taflan 3. derece
Altınkum 3. derece
Çatalçam 3. derece
ALAÇAM 3. derece
ASARCIK 1. derece
AYVACIK 1. derece
BAFRA 3. derece
Çetinkaya 3. derece
Doğanca 3. derece
Boğazkaya 2. derece
İkizpınar 2. derece
Kolay 2. derece
Çarşamba 2. derece
Ağcagüney 2. derece
Dikbıyık 2. derece
Çınarlık 3. derece
Havza 1. derece
Bekdiğin 1. derece
Ilıca 1
Çakıralan 1
KAVAK 1
LADİK 1
Şeyhli 1
ONDOKUZMAYIS 3. derece
Dereköy 3. derece
Yörükler 3. derece
SALIPAZARI 2. derece
TEKEKÖY 2. derece
Aşağıçinik 2. derece
Büyüklü 2. derece
Kutlukent 2. derece
TERME 3. derece
Ambertepe 3. derece
Bazlamaç 2. derece
Evci 3. derece
Kocaman 3. derece
Sakarlı 3. derece
VEZİRKÖPRÜ 1. derece
Narlısaray 1. derece
Beşpınar 1. derece
Göl 1. derece
Köprübaşı 1. derece. derece
Mezraa 1. derece. derece
YAKAKENT 3. derece
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Van depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ''Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir. Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." dedi.
“Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir.” diyen Üzeltürk, “Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." depremde en önemli hasarları alan alüvyon zemine kurulmuş binalardır" gerçeğini unutmadan Her zaman, deprem üretme yeteneğine sahip bu fayların etkilediği Kayserimizde, zemini iyi etüt ederek, bina zemin ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemlidir. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayalım ve unutturmayalım.” dedi.