Kocaeli, Kayseri, Samsun fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Kocaeli birinci deprem riskli olan iller arasında yer alırken, Kocaeli ikinci derece, samsun ise üçüncü derece risk olan iller arasında yer almakta.

Kocaeli fay hatları

Marmara Bölgesi’nde yer alan Kocaeli İli, jeolojik açıdan KAF’nın kollarını oluşturan doğrultu atımlı

fayların yoğun olduğu bir coğrafyada yer alır. Kocaeli yerleşim alanının önemli bir bölümü zayıf alüvyon zemin birimleri üzerinde oturmaktadır.

Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak

tanımlanan bu durum yeni bir deprem olduğu takdirde Kocaeli’nin çoğu kesiminin kaya üzerinde yer

alan illerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına

geliyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Kocaeli’nde büyük hasar

yaratmıştır. Bunun ana nedeni olarak da depremin büyüklüğünün yanı sıra düşük yapı kalitesi ve zemin

büyütmesi gösterilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır.KAF kuzey kolu Sapanca Gölü batısından Kazakburun, Tepetarla ve Başiskele’ye uzanarak İzmit Körfezi’ne girer, buradan Gölcük kıyısından geçerek Marmara Denizi içerisine uzanır. 17 Ağustos 1999 depremi fayın aktif ana kolu olan Gölcük-Sapanca arasında yüzey faylanması oluşturmuştur. İlin kuzey kesimlerinde yer alan KD-GB uzanımlı faylar ise olasılıkla diri olmayan, yani deprem üretmeyen faylardır

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kocaeli il merkezi ve yakınından geçen diri faylar.

Samsun'da hangi ilçeler birinci derecede deprem bölgesi içerisinde?

Samsun'a bağlı Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ilçeleri birinci derecede deprem bölgesinde. Hatırlanacağı üzere Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 yılında Kuzey Anadolu Fay hattının kırılması ile Ladik-Tosya arasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış, bu deprem ise Türkiye'de yaşanmış en büyük depremler arasında yerini almıştı. 1943 yılında Ladik-Tosya arasında yaşanan depremde 4 bin can kaybı olmuştu.

Samsun Kent Haber'in yaptığı araştırmaya göre işte Samsun ve Samsun'a bağlı ilçeler ile mahallerinin kaçıncı deprem bölgesi içinde yer aldığını gösteren liste.

SAMSUN 2. derece

MERKEZ 2. derece

Atakent 2. derece

Atakum 2. derece

Canik 2. derece

Gazi 2. derece

İlkadım 2. derece

Kurupelit 3. derece

Yeşilkent 2. derece

Çayırkent 1. derece

Taflan 3. derece

Altınkum 3. derece

Çatalçam 3. derece

ALAÇAM 3. derece

ASARCIK 1. derece

AYVACIK 1. derece

BAFRA 3. derece

Çetinkaya 3. derece

Doğanca 3. derece

Boğazkaya 2. derece

İkizpınar 2. derece

Kolay 2. derece

Çarşamba 2. derece

Ağcagüney 2. derece

Dikbıyık 2. derece

Çınarlık 3. derece

Havza 1. derece

Bekdiğin 1. derece

Ilıca 1

Çakıralan 1

KAVAK 1

LADİK 1

Şeyhli 1

ONDOKUZMAYIS 3. derece

Dereköy 3. derece

Yörükler 3. derece

SALIPAZARI 2. derece

TEKEKÖY 2. derece

Aşağıçinik 2. derece

Büyüklü 2. derece

Kutlukent 2. derece

TERME 3. derece

Ambertepe 3. derece

Bazlamaç 2. derece

Evci 3. derece

Kocaman 3. derece

Sakarlı 3. derece

VEZİRKÖPRÜ 1. derece

Narlısaray 1. derece

Beşpınar 1. derece

Göl 1. derece

Köprübaşı 1. derece. derece

Mezraa 1. derece. derece

YAKAKENT 3. derece

Kayseri fay hattı nereden geçiyor? Kayseri’de fay hattı var mı?

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, Van depreminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ''Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir. Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." dedi.

“Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir.” diyen Üzeltürk, “Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." depremde en önemli hasarları alan alüvyon zemine kurulmuş binalardır" gerçeğini unutmadan Her zaman, deprem üretme yeteneğine sahip bu fayların etkilediği Kayserimizde, zemini iyi etüt ederek, bina zemin ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemlidir. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayalım ve unutturmayalım.” dedi.







