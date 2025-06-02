KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı: 2025 İş Geliştirme Desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte eDevlet başvuru bilgileri

KOSGEB, 2025 yılı II. dönem İş Geliştirme Desteği başvurularını 2-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kabul etmeye başladı.





KOSGEB 2. DÖNEM BAŞVURU DUYURSU

Girişimci Destek Programı, İş Geliştirme Desteği 2025 yılı I. dönem başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. II. Dönem başvuruları alınmaya başladı.

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024 yılında güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği’nde 2025 yılı 1. dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 2025 yılının 2. dönem başvuruları ise 2-30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.





2025’te 1 Dönem Başvuru Alındı

2025 yılı 1. dönem başvuruları, 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında 2025 yılı 1. dönemde 559 projeye 820 Milyon TL destek sağlanıyor.





İş Geliştirme Desteği

İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.





Desteklenecek Giderler

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.





Destek Verilen Sektörler

"İmalat – Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.





Desteklenecek İşletmeler Nasıl Belirleniyor?

Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 10’a giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilecektir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenecektir.





Geri Ödeme Koşulları