Çeşitli kurum ve kuruluşlar kadın girişimcilere destek vermektedir. Bu kurum ve kuruluşlar arasında KOSGEB'te var. Peki, KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı destekler nelerdir? KOSGEB'in kadın girişimci desteği için şartları nelerdir? detaylar haberimizde...

KOSGEB kadın girişimci desteği nedir?

KOSGEB’in kadın girişimcilere destekleri; geleneksel ve ileri girişimci desteği olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki destekten yararlanabileceğiniz gibi yapmak istediğiniz işe bağlı olarak sadece geleneksel girişimci desteğinden de yararlanabilirsiniz. Bu destekler için KOSGEB’e giderek ya da internet üzerinden eğitimlere katılıp sertifika almanız gerekir. Alacağınız bu sertifikalar sayesinde hayalinizdeki işe bir adım daha yaklaşmış olacaksınız.

KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı destekler nelerdir?

TKDK (Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), tarımla uğraşan girişimci kadınlar için yüzde 70 oranında hibe desteği sağlamaktadır. Bu sayede ülkemizdeki tarım sektörünün gelişmesine de katkı sağlanmış olur. Kırmızı ve beyaz et imalatı, arıcılık, süt imalatı, mantar üretimi gibi geniş alanlarda faaliyet gösterilmektedir. Ancak bu işler için yeterli sermayesi bulunmayan kadınlar için IPARD şartları karşılandığı takdirde TKDK hibe desteğini vakit kaybetmeden size sağlıyor. Bu hibe desteğinden sadece tarımla uğraşan kadınlar değil çiftçilikle uğraşan kadınlarda faydalanabilmektedir.

Hibe desteğinden yararlanmak için 65 yaşını geçmemiş olmanız, bir tarım alanında aktif olarak çalışıyor olmanız ve başvuru yapacağınız alana ait elinizde bir diplomanızın olması gerekmektedir.

KOSGEB'in kadın girişimci desteği için şartları nelerdir?

KOSGEB kadın girişimcilere destek vermek ve bu desteklerden yararlanmaları için bazı şartlara sahip olmasını ister. Bu şartlar ise;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

18 yaşını doldurmuş olma

Daha önce düşünceniz olmasına rağmen hiç KOSGEB ’ten hibe almamış olmak

18 yaş üstü kadınların genç girişimci geliştirme programını bitirmesi

Açılacak iş yerinin 3 yıl boyunca faaliyette bulunması

Küçük ölçekli işletme kurma danışmanlığı desteği programını tamamlayıp bunu belgelemek

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kayıt yaptırmış olma gibi şartlara uyarak KOSGEB’in size sunduğu ve desteklenen iş alanları üzerinden hibe alabilirsiniz.

İnternet üzerinden veya KOSGEB’e kendiniz giderek destek için başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Belirtilen bu şartlara uyan kadın girişimciler, KOSGEB’den 50 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazanır. Alacağınız araç, gereç, mobilya ya da makine gibi temel ihtiyaçlarınız içinse %0 faiz oranıyla 100 bin TL’lik kredi verilir.