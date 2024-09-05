|
Özgün

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı... ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Peki 2024 KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgesi erişime açıldı mı? Ortaöğretim KPSS sınavı kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?

11:44 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:44 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS 2024 Ortaöğretim (Lise) geç başvuruları 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği sınav tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. 2024 KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi, birçok lise mezunu adayın merakla beklediği bir bilgiydi.
'nin yayınladığı 2024 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav tarihi belirlendi. Peki KPSS ortaöğretim 2024 sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS ortaöğretim lise sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu.

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.


#KPSS ortaöğretim
#KPSS ortaöğretim sınav tarihi
#ösym
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS 2024 Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranında erişime açıldı! KPSS sınav yeri sorgulama ekranı