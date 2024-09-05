KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu.
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SAAT KAÇTA?
KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.