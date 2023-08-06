Şifanın Allah'tan geldiğine inanmak ve şifa duasını kalben etmek önemlidir. Şifa duası, hastanın iyileşmesine yardımcı olabilir, ancak hastanın doktor kontrollerini ve tedavilerini ihmal etmemesi gerekir. Peki Ya Şafi esması şifa için kaç kere okunur?

Şifa ayetleri hangileri?

Şifa için okunan bazı ayetler şunlardır:

Tevbe Sûresi, 14. Ayet. Yunus Sûresi, 57. Ayet. Nahl Sûresi, 69. Ayet. İsrâ Sûresi, 82. Ayet. Şuarâ Sûresi, 80. Ayet. Fussilet Sûresi, 44. Ayet.

En yaygın şifa duaları

İslam'da şifa duası, Kuran'dan ayetler ve hadislerden alıntılar içerir. En yaygın şifa duaları şunlardır:

"Ey Allah'ım, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar."

"Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, hastaya şifa ver, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar."

"Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, hastaya şifa ver, şifa veren sensin, şifadan başka şifa yoktur, senin şifan şifa verici bir şifadır, hastayı iyileştir ve onu bütün hastalıklardan kurtar."

7 şifa ayetleri nelerdir?

7 Ayet Şunlardır: Tevbe Sûresinin 51. âyeti Yûnus Sûresinin 107. âyeti Hûd Sûresinin 6. âyeti Hûd Sûresinin 56.âyeti Ankebût Sûresinin 60. âyeti Fâtır Sûresinin 2. âyeti Zümer Sûresinin 38. âyeti

Hastanın şifa bulması için ne okunur?

Hastalık için en etkili mucize dualar! "Allâhümme innî es'elükel-'afve vel-'âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah." Anlamı: Allah'ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

Hastanın iyileşmesi için hangi dua okunur?

Aişe'den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman: Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Hastalara şifa için hangi sure?

Fatiha suresi şifa ayetleri içerir. Yasin süreside şifa için okunan surelerden biridir. Yasin suresini hasta olan kişinin kendisi okuyabileceği gibi bir başkası da hastanın yanına gelerek Yasin suresini okuyabilir. Bunun dışında şifa olsun diye; Haşr suresinin son üç ayeti, Amenerrasulü ve Ayetel kürsi sureleri okunur.

Ya Şafi duası neye iyi gelir?

O kuluna musallat olan musibetleri def eder, hastaları iyileştirir ve kötülükleri yok eder. Eş Şafi esması, hastalıkları iyi eden, şifa veren ve kullarına şefaat eden anlamına gelir. Ya Şafi esmasını Cuma namazından sonra zikretmek, kişiyi maddi ve manevi hastalıklara karşı korur.

Hasta için Ya Şafi kaç kere okunur?

(Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh) Ardından 7 defa her birinin başında Euzü besmele çekilerek Fatiha okunabilir. (Şifa niyetine) 422 kere gözler kapalı huşulu bir şekilde YA ŞAFİİ tesbihi çekilinir.

Hasta birinin iyileşmesi için ne okunur?

Evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup dua etmelidir. Hadis-i şerifde buyruldu ki, “Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

(Anlamı : “Senden başka hak ma'bud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum“) kırk defa okursa, şehit olarak vefat eder.

Ya Fettah Ya Şafi ne için okunur?