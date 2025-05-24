LGS SINAV YERİ 2025: 2025 LGS sınav giriş belgesi nasıl, ne zaman alınır?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, öğrenciler ve veliler sınavla ilgili ayrıntıları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre uygulanacak olan sınav öncesinde sınav giriş belgeleri ve yer bilgileri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri için sınav merkezi bilgileri kısa süre içinde erişime açılacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri nasıl ve ne zaman alınacak? İşte sürece dair tüm ayrıntılar...