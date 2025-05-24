LGS SINAV YERİ 2025: 2025 LGS sınav giriş belgesi nasıl, ne zaman alınır?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre bu yıl da yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, hayalini kurduğu liseye yerleşebilmek için sınav maratonuna katılacak. Sınav tarihi yaklaşırken, öğrenciler ve veliler sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını merak ediyor. Aynı zamanda sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı da gündemdeki yerini koruyor. İşte 2025 LGS sınavı öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar…
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, öğrenciler ve veliler sınavla ilgili ayrıntıları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre uygulanacak olan sınav öncesinde sınav giriş belgeleri ve yer bilgileri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri için sınav merkezi bilgileri kısa süre içinde erişime açılacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri nasıl ve ne zaman alınacak? İşte sürece dair tüm ayrıntılar...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için fotoğraflı sınav giriş yerleri 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
LGS 2025 NE ZAMAN UYGULANACAK?
LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.