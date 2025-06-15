LGS zor muydu kolay mıydı? 2025 LGS sınavı uzman yorumları

Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bu sene LGS sınavının genel olarak öğrencileri zorladığının gözlendiğini ancak bu sınavın bir sıralama sınavı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Aslan, “Geçen sene ile bu sene aynı neti çıkaran iki öğrenciyi kıyasladığımızda, bu yıl sınava giren öğrenciye gelecek başarı sırasının daha yüksek olacağı söylenebilir" dedi.





LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI? (UZMAN YORUMLARI)

Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavı hakkında açıklamalarda bulundu.





2025 yılında LGS'ye 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığını, geçen seneye göre başvuran öğrenci sayısında 27 bin 216 azalma olduğunu belirten Dr. Aslan, bir öğrencinin bu nedenle geçen seneye göre liseye daha düşük netlerle de yerleşebileceğini söyledi. Aslan, ilk bin sıralamasında yığılma olmayacağının da söylenebileceğini vurguladı.





Dr. Aslan, “Öğrencilerin kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacaktır. Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılır. LGS'lerde sınava giren öğrenci sayısı ile kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda puanla alan okullara yerleşme oranları şöyledir: 2018'de yüzde 13.1, 2019'da yüzde 13.6, 2020'de yüzde 14.5, 2021'de yüzde 17, 2022'de yüzde 19, 2023 LGS'de yüzde 20 ve 2024 LGS'de yüzde 20,5'tir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.





'TERCİH DÖNEMİNDE UZMANLARDAN DESTEK ALINMALI'

LGS sınav sonuçları ve tercih süreciyle ilgili de bilgi veren Aslan, şunları söyledi:

“2025-LGS sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak, 14-24 Temmuz tarihleri arasında da tercihler yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak ve aynı gün boş kontenjanlar için 1. nakil tercih başvuruları alınacak. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5'er tercih yapılabiliyordu. Tercih listelerinin dengeli ve hatasız yapılabilmesi için okul rehber öğretmenlerinden ve MEB'in belirleyeceği tercih merkezlerindeki uzmanlardan destek alınması son derece önemlidir."





'AYIRT EDİCİ BİR SINAVDI'

Bahçeşehir Koleji Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı eğitimciler de 2025 LGS sınav sorularını değerlendirdi. Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, “2025 LGS Türkçe sorularının önceki yıllara göre daha kısa ve sade paragraflar içermesine rağmen, öğrenciyi yanıltabilecek türde birbirine çok yakın çeldiricilerden oluştuğu söylenebilir. Özellikle üç paragraf sorusu; anlam derinliği, çeldirici seçenekleri ve yorum gerektirmesiyle sınavın en ayırt edici soruları arasında yer aldı. Bu sorular, sadece anlam bilgisi değil, aynı zamanda dikkatli okuma, metinler arası bağ kurma ve üst düzey yorumlama becerilerini gerekli kılıyor. Sınavda yer alan görsel yorumlama ve grafik soruları da dikkat isteyen ve matematiksel işlem becerilerini kullanmayı gerektiren disiplinlerarası bir yapıda. Bu tarz soruların yoğunluğu, öğrencilerin zaman yönetimini etkileyerek sınavın ayırt ediciliğini artırıyor" dedi.





'SORULAR GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLERE SAHİP'

Dil bilgisi sorularının ise geçmiş yıllara kıyasla daha fazla dikkat istediğini dile getiren Uğurludural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanımların yüzeysel değil, derinlemesine kavranmış olmasını gerektiriyor. Konuya hakim olmayan öğrencilerin bu sorular karşısında zorlanabileceği söylenebilir. Özellikle dil bilgisi konularının anlam bilgisiyle ilişkilendirilerek sorulması, analiz becerilerini öne çıktı. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 LGS Türkçe sınavındaki soruların güçlü çeldiricilere sahip olduğu söylenebilir. Sınavda okuma anlama becerisini derinlemesine irdeleyen metinler yer alıyor, bu sorular bilgiyle birlikte yorum gücünü de ölçüyor. Tablo, grafik ve görsel okuma becerisi gerektiren sorular, dikkat ve zaman yönetimini de ön plana çıkararak sınavın belirleyicisi oldu. Türkçe sınavı; okuma alışkanlığı olan, test tekniklerine hakim, MEB örnek sorularını ve kaynaklarını düzenli takip eden öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav."





'KAVRAM VE OLGU BİLGİSİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYAN AYIRT EDİCİ BİR SINAV'

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel Yavaşoğlu, “2025 LGS, son ünite dışında tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşuyor. Sınavda Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ve inkılaplar sürecindeki düşünce yapısını ilgilendiren sorulara ağırlık verildiği görülüyor. Sınavda öğrencilerin bilgileri yorumlamalarının yanı sıra coğrafi bilgi ve yer-yön ilişkisi kurma becerisi ölçen sorulara da yer verilmiş. Ayrıca bir soruda birden fazla kazanım ölçülmüş ve öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak bir önceki ünitede yer alan konulardaki bilgilerini de kullanmaları beklenmiş. Bu nedenle yorumlama, çıkarım yapma becerilerini etkin kullanan ve dikkatli öğrencilerin soruyu doğru yanıtlayabileceği düşünülüyor. Sakarya Savaşı ile ilgili soru öğrencilerin yorum becerisiyle yanıtlayamayacağı, doğrudan olgu bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sorudur. Konu ve kavram bilgilerini yorumla birleştiremeyen ve harita bilgisi eksik olan öğrenciler için sınav genel anlamda zorlayıcı oldu. Ancak MEB örnek sorularını ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün" dedi.





'BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇEN AYIRT EDİCİ BİR SINAVDI'

Fen Bilimleri testinin genel olarak tüm yılın sorularını kapsadığını belirten Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, "Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanırken ayrıca hipotezi destekleyen düşüncelerin sorgulandığı soru bulunuyor. Geçen seneki sınava göre ayırt ediciliği daha yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Basit makine sorularını yorumlamak için öğrencilerin analiz yapmaları ve üç boyutlu olarak sistemi düşünmeleri gerekiyor. Isı ve sıcaklık sorularında verilen bilgilerden öğrencinin analiz yapması, verileri grafiğe dönüştürerek sorunun bütününü kavraması gerekiyor. Sınavın ayırt edici soruları bilgiyi yorumlayarak analiz yapabilme becerilerini ölçüyor. Sınav, öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini de ölçen, nitelikli ve seçici bir sınav olarak değerlendirildi. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hakim öğrencilerin daha az zorlanarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğunu düşünmek mümkün" ifadelerini kullandı.





'KAVRAM BİLGİSİ VE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI'

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan ise “2025 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8'inci sınıf kazanımlarını ölçüyor. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçtü. Bu yıl derse ait kavramları bilmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. 'Kader' ve 'Kaza' kavramlarıyla ilgili terim bilgisini ölçen soruların ağırlıklı olduğu gözlendi. Hz. Muhammed'in 'en güzel örnek olması' anlamına gelen 'üsveihasene' kavramı ile ilgili soru, bu kavramın anlamını bilen öğrencilerin doğru cevaplandırabileceği nitelikte; doğrudan kavram bilgisi ölçen bir soru olarak ön plana çıkıyor. MEB tarafından yayınlanan örnek soruları ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla doğru çözebileceği sorular olduğunu söylemek mümkün" açıklamalarında bulundu.





'SEÇİCİ SORULARIN OLDUĞU BİR SINAVDI'

İngilizce testinin önceki yıllara kıyasla zaman yönetimi açısından öğrencileri daha çok zorlayan bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu, “Soruların büyük bölümü öğrencilerin dil bilgisi ve kelime bilgisinin yanı sıra, verilen bilgileri analiz etme, yorumlama ve disiplinlerarası becerileri kullanmayı gerektiriyor. Özellikle harita okuma ve temel matematiksel işlem becerilerinin dil sınavına entegre edilmesi, disiplinler arası düşünme becerisini ölçerek sınavı ayırt edici hale getirdi. Sınavda yer alan 10 sorunun 7 tanesinin olumsuz soru köküne sahip olması, öğrencilerin dikkat düzeyini ve sınav süresince motivasyonlarını koruma becerilerini önemli ölçüde etkiledi. Bu yapının, özellikle metinlerdeki anlamı tersine çevirme ve doğru çıkarımı yapma konusunda zorlayıcı olduğu görüldü. Bazı sorularda kelime bilgisi belirleyici olurken, hedef kelime bilinmediğinde güçlü çeldiriciler nedeniyle öğrencinin doğru cevaba ulaşması zorlaştı. Bu bağlamda, öğrencinin yalnızca dil bilgisi değil, kelime dağarcığı da kritik bir başarı ölçütü haline geliyor. Genel olarak değerlendirildiğinde, 2025 İngilizce sorularının; önceki yıllardan farklı olarak aynı soruda birden fazla beceriyi ölçen, kelime bilgisini vurgulayan ve detaylı analiz gerektiren yönleriyle ön plana çıktığını söylemek mümkün" dedi.





'BÜTÜNLEŞİK MATEMATİK BECERİLERİNİ ÖLÇEN BİR SINAVDI'

Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin da “LGS 2025'te matematik testindeki sorular, 8'inci sınıf matematik dersi öğretim programı konuları içerisinde dengeli bir dağılım gösteriyor. Daha önceki senelerde olduğu gibi geometrik cisimler konusundan yine sadece silindir sorusu vardı. Sınav, çoğunlukla birden fazla beceriyi ölçen sorulardan oluşuyor. Sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmış.





Birçok soruda görsellerde verilen bilgilerden mantıksal çıkarımlar yaparak çözüm adımlarında kullanması gerektiği görülüyor. Veri ve grafik okuma, yorumlama, ilişkilendirme ve farklı türden işlem becerilerini ölçen bir sınav. Çözümleme, yorumlama, çıkarım yapabilme gibi matematik bütünleşik becerilerini, kavramsal beceriler ile birleştiren öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav" diye konuştu.







