Mahinur Özdemir Göktaş’ın Hayatı ve Eğitimi

Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Kasım 1982 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Université Libre de Bruxelles’te Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Erken yaşta siyasete ilgi duyan Göktaş, kısa sürede Avrupa siyasetinde dikkat çeken bir isim haline geldi.

Siyasi Kariyeri: Avrupa’nın İlk Başörtülü Milletvekili

2005 yılında CDH Partisi Schaerbeek Teşkilatı Başkan Yardımcılığı ile siyasi kariyerine adım attı. 2006 yılında Brüksel Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2009 yılında ise Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu’na girdi. 2015 yılında Ermeni soykırımı iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edilen Göktaş, 2019 yılına kadar bağımsız milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreçte özgürlükçü ve ilkeli duruşuyla kamuoyunda saygı kazandı.

TÜRKİYE'NİN İLK KUZEY AFRİKA BÜYÜKELÇİSİ

12 Eylül 2019’da Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanan Göktaş, bu göreviyle Kuzey Afrika’daki ilk kadın büyükelçi unvanını kazandı. Görevi boyunca diplomasi alanında önemli projelere imza attı ve Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırdı.

NE ZAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran 2023’te açıklanan yeni kabinede, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak yer aldı. 5 Haziran 2023’te görevine başlayan Göktaş, kadın istihdamı, sosyal hizmetlere erişim ve fırsat eşitliği konularında kapsamlı projeler yürütüyor.



















