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Maske takmayanlara kesilen cezalar geri ödenecek mi? Maske cezalarıyla ilgili önemli gelişme!

Maske yasağı para cezaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Meclisin yeniden açılmasıyla gözler, Kur Korumalı Mevduat süresinin uzatılması ve vergi borçlarıyla ilgili yapılandırmayı içermesi beklenen yeni torba kanun teklifine çevrilirken, Covid-19 pandemi döneminde 'maske takmayanlara' uygulanan para cezalarıyla ilgili önemli maddenin eklenmesi bekleniyor. Maske cezaları silinecek mi? Maske cezaları nasıl geri ödenecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske cezaları nasıl geri ödenecek? Maske cezası sorgulama ekranı!
Maske cezaları siliniyor

Koronavirüs pandemi döneminde uygulanan Maske takmama cezası borçları gündeme geldi. TBMM'nin yeni torba kanun teklifi içerisinde yer alan Maske Cezalarının silinip silinmeyeceği merak ediliyor. İşte, Maske takmama cezası hakkında merak edilenler...

MASKE CEZASI SİLİNECEK Mİ?

Maske takmama cezası hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. 7 Ekim günü Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba yasasında maske takmama cezaları da yer aldı. 90 maddelik torba kanun teklifine göre maske takmayanlara uygulanan cezalar silinecek.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre koronavirüs pandemesi döneminde maske takmama cezası 900 TL'den 675 TL'ye kadar düşürülmüştü.

MASKE CEZASI SORGULAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

Maske cezası sorgulama işlemi için E-Devlet şifresinin olması veya internet vergi dairesi kullanıcı kaydının bulunması yeterli olmaktadır. İnteraktif vergi dairesi dışında vergi dairelerine giderek de sorgulanabilen maske cezası, 900 TL'den başlamaktadır. Bahsi geçen kanun maddesi şu şekildedir;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari Para Cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

MASKE CEZASI SORGULAMA EKRANI

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