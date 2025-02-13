2025 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM duyurularına çevrildi. ÖSYM tarafından 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih adaylar tarafından beklenmeye başlandı.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerine ilişkin beklenen duyuru yapıldı.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak adaylar için beklenen duyuru geldi. ÖSYM, 2025-MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı ve sınav yerleri belli oldu. Adaylar, 13 Şubat 2025 saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ sınavına girecek adaylar 13 Şubat 2025 saat 15.30'dan itibaren sınav giriş belgelerini edinebilecekler. Sınav yerlerini öğrenmek için adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor: ÖSYM AİS sistemine giriş yapın: https://ais.osym.gov.tr T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.

"Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav yerinizi öğrenin. Sınav giriş belgenizi yazdırarak sınav günü yanınızda bulundurun.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav günü saat 10.00'dan sona binalara alınma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Sınav toplam 165 dakika sürecek.

MSÜ SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. 13 Şubat 2025 Perşembe günü itibarıyla sınava 9 gün kaldı.



