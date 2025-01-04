2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için başvuru tarihleri, 23 Şubat'ta yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte, sınav ve başvuru tarihleri netlik kazandı.