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MSÜ 2025 başvuruları devam ediyor: MSÜ başvurusu ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

MSÜ 2025 başvuruları devam ediyor: MSÜ başvurusu ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

11:444/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSÜ başvuru ücreti
MSÜ başvuru ücreti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna göre başvuruda bulunacak. Adaylar başvuru yapmak için gerekli olan başvuru ücretini merak ediyor. Peki, MSÜ başvurusu ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? İşte 2025 MSÜ başvuru ücreti...

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için başvuru tarihleri, 23 Şubat'ta yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte, sınav ve başvuru tarihleri netlik kazandı.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti 450 TL olarak belirlendi.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 2025

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.



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