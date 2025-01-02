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MSÜ başvuruları başladı! 2025 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

MSÜ başvuruları başladı! 2025 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

10:262/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MSÜ başvuru ekranı
MSÜ başvuru ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları başladı. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı şubat ayı içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek. MSÜ başvuru kılavuzuna göre ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na başvuru yapmayı planlayan kadın ve erkek adaylar başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2025 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınavı şubat ayında yapılacak. Askeri kariyer hedefleyen adaylar için kritik önem taşıyan bu sınavın başvuru süreci başladı. Başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemesi gerekiyor. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır, sınavı ne zaman?

MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!

MSÜ başvuruları bugün (2 Ocak 2025) başlayacak. Başvurular 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kılavuz bugün erişime açılacak.

Geç başvurular 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

MSÜ Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?

MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025 yılına ait başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak kılavuz şu an için erişime açılmadı. Adaylar, başvuru ücretinden sınav başvurularına kadar birçok detaya bu kılavuzda ulaşabilecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek. 165 dakika süre verilecek sınavın sonuçları ise 18 Mart günü adaylar ile buluşacak.



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