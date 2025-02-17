MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde 2025-MSÜ sınavı kılavuzunu yayımlamıştı. Sınava başvuruda bulunan ve sınav giriş belgeleri işlemlerini sürdüren adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.