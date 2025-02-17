MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylara, ortaöğretim düzeyinde beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgesi sorgulama sayfası da araştırılan konulardan. İşte ÖSYM'nin düzenlediği 2025-MSÜ sınavı hakkındaki kılavuzda yer alan bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde 2025-MSÜ sınavı kılavuzunu yayımlamıştı. Sınava başvuruda bulunan ve sınav giriş belgeleri işlemlerini sürdüren adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.
2025 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı (MSÜ) 23 Şubat tarihinde uygulanacak. Beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorunun yer alacağı sınav saat 10.15'te başlayacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
MSÜ sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adaylar, sınava girecekleri yerleri öğrenmeye devam ediyor. ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden MSÜ sınav giriş belgelerine ulaşmak mümkün.
SINAVIN KAPSAMI
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır.
2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.