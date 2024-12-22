Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, aday öğretmenlik süreçleri ve öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yeni yönetmelikle birlikte 12 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Düzenlemeyle öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesi daha sistematik hale getirilirken, mesleki gelişim ve liyakat esasları ön planda tutuldu. Bu düzenleme, öğretmenlik mesleğini daha cazip hale getirmek ve kariyer gelişiminde adil bir zemin oluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

Aday öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği kariyer basamakları yönetmeliği içeriğinde neler var?

Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği", aday öğretmenlikten başlayarak uzman ve başöğretmenlik basamaklarına kadar tüm süreçlerde usul ve esasları yeniden düzenliyor.

Aday öğretmen ataması nasıl yapılacak?

Yönetmeliğe göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ve 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak atanacaklar, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Adaylık süreci bir yıldan az, iki yıldan fazla olamayacak. Programı tamamlayan aday öğretmenlerin süreç sonunda öğretmen kadrosuna atamaları gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman adaylık hükümlerinden muaf tutulacak?

Sözleşmeli öğretmenler için de aynı esaslar geçerli olacak. Ancak üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, adaylık hükümlerinden muaf tutulacak.

Uzman öğretmenlik şartları neler?

Uzman Öğretmenlik: Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesi cezası bulunmayan öğretmenler, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na başvurabilecek. Bu programı başarıyla tamamlayanlar uzman öğretmen ünvanı alacak.

Başöğretmenlik şartları neler?

Başöğretmenlik: Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesi cezası olmayan uzman öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvurabilecek. Programı başarıyla tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek.

Doğrudan Başöğretmenlik Başvurusu nasıl ne zaman yapılacak?

Doğrudan Başöğretmenlik Başvurusu: 18 Ekim 2024 itibarıyla görevde bulunan öğretmen veya uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte toplamda 20 yıl hizmet süresini tamamlamış olanlar ve kademe ilerlemesi cezası bulunmayanlar, doğrudan Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvurma hakkına sahip olacak.

Özel ve kamu kurumlarında görevli öğretmenler uzman ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, bu kurumlarda atanma şartlarını taşıyan yöneticiler ve diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler de belirlenen şartları sağladıkları takdirde uzman ve başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hizmet süresi hesaplamaları nasıl olacak?