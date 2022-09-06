Kırtasiye yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Devlet kırtasiye yardımı nereden nasıl alınır? Başvurular nereye yapılır? soruları okulların açılmasına kısa bir süre kala araştırılıyor. Kırtasiye yardımı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere destekte bulunuyor. Peki kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet kırtasiye yardımı başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden ihtiyaç sahibi aileler kırtasiye yardımı başvurusunda bulunabilecekler.

KIRTASİYE YARDIMI KİMLER ALABİLİR?

Kırtasiye yardımları maddi durumları yetersiz aileler için başlatılan bir çalışmadır. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileler kırtasiye yardımından yararlanabilmektedir.

Maddi durumu yetersiz olan dar gelirli ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için karşılıksız olarak ödenir. SGK kaydı olmayanlar kırtasiye yardımı başvurusu yapabilir. Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir.

REKLAM

2022 KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Kırtasiye yardımı almaya hak kazananlara 1.300 TL ödeme yapılacak.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.