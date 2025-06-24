ÖSYM son dakika olarak duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "2025-YKS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri İçin Okul Müdürlüklerine Kamu Kurumları İşlemleri Sisteminin Açılması" başlıklı duyurusuyla Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme sürecinin başladığını açıkladı. Bu kapsamda eğitim bilgilerini güncellemek isteyen adaylar, belirtilen süre içinde okul müdürlükleri aracılığıyla gerekli işlemleri gerçekleştirebilecek. Peki OBP güncelleme için son tarih ne, işlemler nasıl yapılacak?
YKS sürecinde kritik aşamalardan biri olan OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) güncellemesi için takvim işlemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar eğitim bilgilerini okul müdürlükleri aracılığıyla kontrol edebilecek ve gerekirse güncelleyebilecek. OBP’sini hatalı gören veya mezuniyet bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar için süreç büyük önem taşıyor. Peki, OBP güncelleme nasıl yapılır? Son gün ne zaman?
OBP GÜNCELLEME DUYURUSU
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularında, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında (1 Temmuz 2025, saat 16.00'ya kadar) okul müdürlüklerine açılacaktır.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri, https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebilecektir.
İlgili okul müdürlüklerine önemle duyurulur." denildi
OBP GÜNCELLEME
1. Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin
AİS’e girin (e-Devlet şifrenizle veya mobil uygulama üzerinden).
“Eğitim Bilgileri” ya da “Başvuru / Eğitim Güncelle” sayfasına gidin
Burada lise bilgileri — okul adı, diploma notu, mezuniyet yılı — sistemde doğru şekilde listelenmiş mi kontrol edin.
2. Hatalı veya Eksik Bilgi Varsa Düzenleyin
e-Okul sisteminde mezuniyet bilgileri hatalıysa okul müdürlüğüne başvurarak düzeltme talep edin
e‑Okul’a eklenemeyen bilgiler için okulunuz, KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir
3. AİS Üzerinden Onaylayın
e‑Okul ya da KKİS üzerinden bilgiler düzeltildikten sonra, AİS’te “Eğitim Bilgisi Güncelle” sayfasına tekrar girin.
Güncellenmiş kayıtları seçin ve onaylayın .