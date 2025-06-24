ÖSYM son dakika olarak duyurdu: OBP güncelleme için son gün ne zaman? Eğitim bilgileri...

YKS sürecinde kritik aşamalardan biri olan OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) güncellemesi için takvim işlemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar eğitim bilgilerini okul müdürlükleri aracılığıyla kontrol edebilecek ve gerekirse güncelleyebilecek. OBP’sini hatalı gören veya mezuniyet bilgilerini değiştirmek isteyen adaylar için süreç büyük önem taşıyor. Peki, OBP güncelleme nasıl yapılır? Son gün ne zaman?