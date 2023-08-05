|
Özel

‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti

Türkiye’de her geçen gün, LGBT’yi normalleştiren ve destekleyen derneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mersin’de kurulan ‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsiyet uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşlara cinsiyetlerini değiştirmeye yönelik her alanda destek veriyor. Dernek, 2 Ağustos’ta yayınladıkları Türkiye haritası ile 18 şehirde cinsiyet değiştirme desteği verdiklerini açıklayarak cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara yol gösterdi. LGBT’lilerin hiç olmadığı kadar özgür olduğu bu dönemde, çocuklarının geleceğini düşünen endişeli aileler yetkililerden duruma müdahale edilmesini talep etse de henüz etkili bir adım atılmadı.

15:53 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
‘Muamma LGBT’ isimli derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda reşit olmayan gençlerin de olduğu görüldü

‘Muamma LGBT’ isimli derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda reşit olmayan gençlerin de olduğu görüldü

2022 yılının sonlarına doğru Türkiye’de LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı başlayan tepkiler sokaklara taştı ve 150 STK’nın desteği ile Büyük Aile Yürüyüşleri ülkenin dört bir yanında düzenlendi.





Geçtiğimiz günlerde ise medya ve sanat camiasının LGBT’yi desteklemeyenleri aforoz ettiği ülkemizde, cesur isimler seslerini yükseltti. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, AK Parti Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve sanatçı Murat Kekilli, 'LGBT Dayatmasına 'Dur' deyin' çağrısında bulundu.




LGBT Derneklerine seyirci kalmaya devam edecek miyiz?


Daha önce LGBT derneklerini yabancı fon kaynaklarına yönlendirmek amacıyla hazırladıkları “Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi” başlıklı çalışmayı web sitelerinden duyuran Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), bu kez de ‘Muamma LGBT’ isimli bir derneğin ülkemizde 18 şehirde cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara cinsiyet değiştirme desteği verdiklerine dair yayınladığı haritayı paylaştı.



Alıntılanan görsel: 'Muamma LGBT' Derneği'nin sosyal medya hesabından alındı


‘Cinsiyet Uyum Süreci’ = ‘Cinsiyet Değiştirme Süreci’


Kaos GL’nin web sitesinde yer alan ‘Cinsiyet uyum süreci nedir?’ sorusu ise çeşitli sebeplere dayandırılarak alenen ‘cinsiyet değiştirme süreci’ ifadesiyle cevaplandı.


‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsel uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşları cinsiyetlerini değiştirmelerine dair yönlendirmede bulunuyor.



Alıntılanan görsel: Teyit.org'un Kaos GL web sitesinden faydalanarak hazırladığı grafik


Derneğin, başvuru formlarında ‘reşit’ olunması şartı ile söz konusu programa dahil olunabileceği yazsa da ‘Muamma LGBT’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda yer alan çoğunluğun reşit olmayan

gençlerden oluştuğu görüldü.






553 kişiyi yönlendirdiler


‘Muamma LGBT’ Derneği’nin yayınladığı grafikte sadece 2021 yılından günümüze 553 kişiye cinsiyet değiştirme yönlendirmesinde bulunduklarını bildirirken, verdikleri danışmanlık hizmetinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının ardından artığını da ileri sürdü.




'Türkiye'de 17 LGBT Derneği var'

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de geçtiğimiz ocak ayında, Meclis Anayasa Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de 17 faal LGBT derneği olduğunu açıklamıştı.





#LGBT
#MuammaLGBTDerneği
#KaosGL
#18 Şehir
#Eşcinsellik
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MKE Ankaragücü - Konyaspor canlı yayın ve canlı skor ekranı