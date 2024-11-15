Paul Labile Pogba, 15 Mart 1993 tarihinde Lagny-sur-Marne doğumludur. Orta saha pozisyonunda oynayan Fransız millî futbolcu. Serie A ekiplerinden Juventus forması giymektedir. Pogba, doping kullanımından dolayı cezalıdır ve aktif olarak futbol oynamaya uygun değildir.

Paul Pogba Futbol Kariyeri

İlk Yıllar ve Genç Takımlar: Futbol kariyerine Fransa’da yerel kulüplerde başlayan Pogba, 2009 yılında Le Havre'nin altyapısında dikkat çekti. Genç yaşta gösterdiği yetenek, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti.

Manchester United (İlk Dönem): 2009'da Manchester United’ın altyapısına transfer olan Pogba, 2011 yılında A takıma yükseldi. Ancak, ilk döneminde yeterince forma şansı bulamayan Pogba, gelişimini başka bir takımda sürdürmeye karar verdi.

Juventus: 2012'de İtalyan kulübü Juventus'a transfer olan Pogba, burada kendini kanıtlayarak dünya futbolunda önemli bir yer edindi. Juventus formasıyla Serie A'da dört lig şampiyonluğu yaşadı ve orta sahadaki etkinliğiyle Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak tanındı.

Manchester United (İkinci Dönem): 2016 yılında Pogba, rekor bir transfer ücretiyle Manchester United'a geri döndü. Bu dönemde Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi gibi önemli organizasyonlarda başarılar yaşasa da beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi.

Fransa Millî Takımı: Pogba, Fransa millî takımıyla önemli başarılara imza attı. 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’nın şampiyon olduğu turnuvada takımın kilit oyuncularından biriydi. Pogba'nın finalde Hırvatistan'a karşı attığı gol, Fransa'nın şampiyonluğa ulaşmasında büyük katkı sağladı. Juventus'a Dönüş: 2022 yılında Manchester United'dan ayrılarak tekrar Juventus'a dönen Pogba, kariyerine İtalya'da devam etti. Ancak, sıkça yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

Paul Pogba Oyun Tarzı ve Özellikleri

Pogba, güçlü fiziği, uzun boyu ve dayanıklılığı sayesinde orta sahada fark oluşturan bir oyuncudur. Dribling yapabilme yeteneği ve uzun mesafeli şutlarıyla da dikkat çeker. Hem hücum hem de savunma yönünde katkı sağlayabilen Pogba, modern futbolun gereksinimlerine uygun, çok yönlü bir orta saha oyuncusu olarak tanımlanır.



