PMYO Polislik alımı başvuru şartları neler, son gün ne zaman?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından PMYO Polis alımı başvuruları 25 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Başvurular devam ederken henüz başvuru yapmamış adaylar son başvuruların ne zaman alınacağını ve başvuru ücretlerine dair detayları araştırıyor.

PMYO POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

PMYO polislik başvuruları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri alınacak.

PMYO POLİSLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

PMYO BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

İki Yüz Yirmibeş Türk Lirası), 25 Temmuz 2022 günü saat 09.00’dan 5 Ağustos 2022 günü saat 17.00’ ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Adayların sınav ücretini yatırırken KENDİ ADLARINA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, 2022 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) GİRİŞ SINAVI İÇİN ücret yatırmaları gerekmektedir.

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İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

PMYO 2022 POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2022 yılı TYT puan türünden 250 ham taban puan ve üzerinde puan alanlar başvuruda bulunabilecek. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde; ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.