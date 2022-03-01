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Polis nasıl olunur: 2022 Polis maaşı ne kadar?

Polis olmak birçok gencin en büyük hayali. Polis olmak isteyen binlerce vatandaşımız, nasıl polis olunacağına, polis olma şartlarının neler olduğuna ilişkin Polis maaşını merak ediyor. İşte 2022 yılı itibariyle polis olma şartları ve güncel polis memuru maaşı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Polis nasıl olunur: 2022 Polis maaşı ne kadar?
Polis olmak isteyenler kadın ve erkek adaylar için getirilen şartlar arasında en önemlisi girilen sınavda başarı elde etmektir.

Polis olmak için öncelikle belirlenmiş kriterler doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavı geçmeli; ardından fiziki yeterlilik sınavını da geçmelisiniz. Daha sonra verilen belli bir eğitimden geçerek polis mesleğini icra etmeye başlayabilirsiniz.

POLİS NASIL OLUNUR?

Polis olmak için bir takım şartlar mevcuttur. Yazılı, sözlü ve fiziksel olmak üzere üç farklı sınava girilmektedir. Polislik sınavlarına başvuruda bulunabilmeniz için öncelikle lise mezunu olmanız şartı koşulmaktadır.

Diğer önemli bir şart ise, kişinin üniversite sınavından belirlenmiş olan baraj puanın üstünde almalarıdır. Eğer bu baraj puanın altında bir not alırsanız polislik sınavlarına giremezsiniz.

Her sene belirli tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınavlar yapılmaktadır. Açıklanan sınav başvuru tarihini geciktirirseniz başvurunuz kabul olmayacaktır. Ve bunun yanında bir de istenilen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?


T.C kimlik beyanı, sınav başvuru dilekçesi, sağlık bilgi formu, mezuniyet belgesi, sınav giriş belgenizde fotoğrafınız yoksa biyometrik fotoğraf bulunmalıdır.

2022 POLİS MAAŞI NE KADAR?

21 Temmuz itibariyle bir polis memurunun maaşı 7.431 TL'dir.

POLİS OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Polis olmak için kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, silah taşıması için bir engelin bulunmaması ve KPSS' den yeterli baraj puanının alınması gerekiyor.

30 yaşını geçmemiş olmak, reşit olmak, ceza almamış olması, lise, lisans ve ön lisans mezunu olması şartı aranmaktadır. Aynı zamanda polis olmak isteyenlerin belirli bir takım fiziksel şartları da taşıması gerekiyor. Bu fiziksel şartların içinde erkeklerde 1.67 cm ve kadınlarda ise 1.62 cm'den uzun olması yer alıyor.

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