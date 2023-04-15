Bakan Soylu 'Birinci turda cumhurbaşkanlığını alıyoruz' diyerek anketlerdeki oy oranını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı.

Bakan Soylu, "Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. AK Parti’nin alacağı oy açık. Birinci turda Allah’ın izniyle alıyoruz. 50’nin üzerinde 1, 1.5 puanla alıyoruz. Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı" dedi.





Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'Togg'da her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış'

"Araba sürmek güzel bir şey, Togg'u sürmek daha güzel bir şey. Çok esnek bir araba. Sempatik, sürüş sempatisi olan bir araba. Tasarımından tutun sürüş keyfine kadar her şey, güvenliğine kadar her şey en ince noktasına kadar iyi tasarlanmış, iyi realize edilmiş, bunun dışında da seri bir araba. Sessiz bir araba ve en önemlisi, otururken başka araçlara, böyle bir duygunuz var mı bilmiyorum ama 'öteki' gibisiniz. Fakat Togg bizim olduğu için öteki gibi değilsiniz.

Hatay'da yüzde 75 enkaz kaldırıldı

Geçiçi barınmayı devam ettirmeyi çalışıyoruz. Vatandaşımız 1 sene sonra evine geçecek. Evet depremin bir yıkıcı etkisi oluyor, büyük maliyetleri oluyor. İnsanımızı, canımızı kaybediyoruz ama bu başka bir şey. Biz 3 fay kırığına kadar çalıştık doğru, ama 7 fay kırığıyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. 11 vilayetin tamamını etkileyen, vatandaşımızın deyimiyle 'küçük kıyamet'i yaşamış olduk. 26 bin sadece arama-kurtarma yapılan enkaz var, bu az bir rakam değil. Biz acil yıkılacak-yıkılmış binaların enkazlarını taşıyoruz. Bölgede büyük enkaz var, kaldırılıyor. Bu enkazın kaldırılması iki aşamada gerçekleşiyor. Deprem zamanında yıkılmış kaldırılması gereken ikincisi aciliyeti olan konutların yıkılması, kaldırılması. Hepsi teker teker planlandı. Hesaplar uymazsa canlı olarak orda müdahale edip düzeltebiliyorsunuz. Hatay’da yüzde 75 enkaz kaldırıldı. Diğer illerde yüzde 90’ı aştı.





Deprem bölgesinde bir milletin asaletini gördük. Bizim medeniyetimizin neyi ifade ettiğini gördük. Bu topraklarda nasıl yaşadığımızı gördük. Yardımseverlik, kardeşlik duygusunu bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini gördük. Belediyelerimizin, kamu kuruluşların, askerlerin, gönüllülerin, polislerin, sivil toplum kuruluşlarının her görevi nasıl yapabileceklerini gördük. Valilerimiz koordine etti herhangi bir kaos olmadan.





İMECE kapasitemizi daha da genişletecek

Yerli ve milli, TÜBİTAK tarafından üretilen ve artık görüntü aktarımı konusunda da gerek afet yönetimi olsun, gerek savunmada olsun... Bütün bunlarda kapasitemizi daha fazla genişletecek ve bizim olan bir İMECE uydusuyla güne başladık. Bu konseptimiz, stratejimiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bakanların milletvekili olması

'Biz Türkiye’nin yüzyılında neler yapacağız? Cumhurbaşkanımız çalışmalar neticesinde bunları ortaya koydu. Parti karar verir, herkes formasını giyer, maçına çıkar. En önemlisi milletin önüne çıkabilmeye layık olmak.

Bakan da vekil de bayrak yarışı yapıyor. Milletin emanetini alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Parlamenter sistem karşılaştırmasında en güzel örnek Togg'dur. Togg çok seri bir araç.

Parlamenter hükümet sistemi olsaydı pandemide hükümet düşmüştü. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi krizlere panzehirdir.

Temel motivasyon kaynağımız kişi, başı 20 bin dolar seviyesine gelmek.

'Birinci turda cumhurbaşkanlığını alıyoruz'

Toplumun önüne kimse ben seçim kaybedeceğim diye çıkmaz. Çıkmamalı! 35 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bir tecrübemiz var ve sahayı görüyorum. Vatandaşımızın neler söylediğini çok net duyuyorum. Siyaset rasyonel ve bilimsel bir meseledir. 1995 Gaziosmanpaşa ilçe başkanlığından beridir araştırmalar yapıldı. Biz bugün birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. Yüzde 50'nin bir, bir buçuk puan üzerinde... Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Biz bu farkı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek adımların atılabileceğini, kampanyamızı öyle yürüteceğimizi ve aynı zamanda da özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamadığı seçim beyannamesinin böyle bir sonuç oluşturacağını Türkiye geleceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın ortaya koyduğu Cumhur İttifakı, parti ve sayın Cumhurbaşkanımız üçgeninde ulaşabileceğine inanıyorum.

'Muharrem İnce'nin adaylığı bizi etkilemiyor'

''Muharrem İnce faktörünü nasıl görüyorsunuz?'' sorusuna Bakan Soylu, ''Her seçimin kendine ait bir süreci vardır. Şöyle bir durum var. Birinci seçimde kazanacağız bizi çok etkileyecek bir faktör değil'' şeklinde cevap verdi.





'Türkiye'de seçim güvenliği sorunu yok'

Ben size yüz binlerce gazete haberi gönderirim. CHP tarafından yalan ve iftiraya dayalı her birinin boş çıktığı, seçim sonrası mağlubiyetlere kılıf aramak üzere planlanmış beyanlar

Türkiye'de seçim güvenliği sorunu yok. Seçimi kurallar yönetir.

Yeşil Sol Parti aslında HDP’dir. CHP PKK’nın enkazı HDP’yi taşımıştır.

Sezgin Tanrıkulu'nun 'PKK silah bırakma sürecine girecek' açıklamasına Bakan Soylu, ''Dayağı yiyip tepesine bindiğiniz anda silah bırakalım derler. Sınırlarımızın ötesinde kahramanlık öyküleri yazılıyor' ' diyerek cevap verdi.

ABD burayı AB'deki ortaklarıyla birlikte terör koridoru yapmaya çalışıyor.

'Bu millet terör örgütünün enkazını CHP'ye taşıttırmaz'

Türkiye 21 yıldır tam bağımsızlık mücadelesi veriyor. Terör örgütü buna engeldir. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü öğretmenin doktorun gelmesine engeldir. Bu millet terör örgütünün enkazını CHP'ye taşıttırmaz.

Sığınmacı sorunu

Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Dünyanın en büyük sınaması göç sınamasıdır. Suriye’de gezen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 2 milyon Afgan’ın İran sınırında nasıl bekletildiğini bildiğim için söylüyorum. 3 milyon 420 bin Suriyeli var.

'550 bin Suriyeli döndü'

550 bin Suriyeli geri dönmüştür. Bugüne kadar 134 bini reşit olmak üzere 239 bin Suriyeli vatandaş olmuştur.

Devlet politikamız Suriyeli Türkmenleri vatandaş yapmama üzerineydi. Ancak şartlar değişti. Suriye'den gelen ve vatandaş olanların yüzde 40'ı Türkmen.

10 bini aşkın Uygur Türkünü, 114 bin Ahıska Türkünü vatandaş yaptık.

'Yayınlanan genelgeye rağmen 12/36 mesai uygulaması İstanbul Ankara dahil pek çok ilde uygulanmıyor' söylentilerine Bakan Soylu, ''Uygulanıyor. Ben polisimin ve Jandarmamın dinlenmesini istiyorum. Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık'' dedi.





Ayrıca Bakan Soylu, Uzman Çavuşlarla ilgili, ''Meclis’in elinde çalışma var. Önümüzdeki dönem yasalaşacak. Polis promosyonları yapıldı. 27 bin 2500 lira promosyon harcalamaları var'' dedi.







