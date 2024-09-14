10 kişi Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı
Kırmızı-beyazlılar sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Rey Manaj, 69. dakikada Keita Balde ve 83. dakikada Murat Paluli attı.
Ev sahibinde sarı kartı bulunan Keita Balde attığı gol sonrası formasını çıkarttı ve ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.
Gaziantep FK'nın gollerini ise 6. dakikada Maxim (P) ve 88. dakikada Kodro kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7 yaparak 7. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 3 puanla 13. sırada kaldı.