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Spor

10 kişi Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti |ÖZET

Sivasspor Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Rey Manaj, 69. dakikada Keita Balde ve 83. dakikada Murat Paluli attı. Sivasspor-Gaziantep FK maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:15 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:02 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Üç puanı üç golle aldı.
Üç puanı üç golle aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı


Kırmızı-beyazlılar sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.


Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Rey Manaj, 69. dakikada Keita Balde ve 83. dakikada Murat Paluli attı.


Ev sahibinde sarı kartı bulunan Keita Balde attığı gol sonrası formasını çıkarttı ve ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.


Gaziantep FK'nın gollerini ise 6. dakikada Maxim (P) ve 88. dakikada Kodro kaydetti.


Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7 yaparak 7. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 3 puanla 13. sırada kaldı.


SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU








#Sivasspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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