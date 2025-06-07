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17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kuzey Makedonya'ya gitti

17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kuzey Makedonya'ya gitti

16:297/06/2025, Cumartesi
AA
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17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı
17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı

Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek olan 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, ülkeye hareket etti.

17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.


Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 9-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bugün Kuzey Makedonya'ya hareket etti.


Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

45 kilo - Mustafa Güven

48 kilo - Barış Soylu

51 kilo - Serkan Gülle

55 kilo - Osman Ege Özdemir

60 kilo - Abdulsamet Arslantaş

65 kilo - Mesut Söğüt

71 kilo - Ali Kılınç

80 kilo - İsmail Bereket

92 kilo - Ahmet Enes Uzun

110 kilo - Arda Uğur




#Güreş
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