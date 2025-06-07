17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kuzey Makedonya'ya gitti

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 9-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bugün Kuzey Makedonya'ya hareket etti.