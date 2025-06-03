Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Milli yelkenciler Optimist Avrupa Şampiyonası'nda zirvede

Milli yelkenciler Optimist Avrupa Şampiyonası'nda zirvede

21:173/06/2025, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Optimist Avrupa Şampiyonası
Optimist Avrupa Şampiyonası

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Milli yelkenciler, 1 altın ve 1 bronz madalya alırken, takım halinde de birincilik elde etti.

Milli yelkenciler, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya alırken, takım halinde de birincilik elde etti.


Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası final yarışlarıyla tamamlandı.


Organizasyonda Türkiye adına yarışan Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Cengiz Eren Güvenç, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.


Milli yelkencilerden Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) de bronz madalyanın sahibi oldu.


Ayrıca, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan sporcular, takım halinde de birinciliğe ulaştı.


Türkiye Yelken Federasyonu dereceye giren sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal'ı, sporcuların ailelerini ve kulüplerini tebrik etti.




#2025 Optimist Avrupa Şampiyonası
#Türkiye Yelken Federasyonu
#Yelken
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları son durum 3 Haziran 2025: MSÜ askeri öğrenci tercih sonuçları sorgulama ekranı