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Körfezli Poyraz Balkan ikincisi oldu

Körfezli Poyraz Balkan ikincisi oldu

16:413/06/2025, Salı
IHA
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Körfezli Poyraz Balkan ikincisi oldu
Körfezli Poyraz Balkan ikincisi oldu

Karadağ’da 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, ikinci olarak kürsüye çıktı.

30 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü milli sporcusu Ertuğrul Poyraz, Balkan ikincisi olmayı başardı. Kumite 10 yaş 30 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Ertuğrul Poyraz, final maçının bitimine saniyeler kala dengesini kaybedip rakibine puan verince ikinci olarak gümüş madalya aldı. 5 maç yaparak finale kalan küçük sporcu, baştan sona üstün götürdüğü final maçında adeta şanssızlığın kurbanı oldu. Öte yandan Ertuğrul Poyraz’ın iddialı ve zorlu rakiplerini yenerek finale kalması spor otoriteleri tarafından da büyük başarı olarak değerlendirilerek, gelecek için iyi mesajlar verdiği ifade edildi.

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